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Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Київ • УНН

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Російські війська використовували сині розпізнавальні знаки, щоб приховано напасти на українські позиції. За даними ISW, такі дії можуть кваліфікуватися як віроломство, що є воєнним злочином.

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Військові російської федерації під час операції у курській області застосували віроломство. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики наводять слова командира спецпідрозділу "ахмат" апті алаудінова, який розповів, що російські війська використовували сині ізоляційні знаки під час операції, в ході якої скористалися підземним трубопроводом для прихованого нападу на українські позиції в курській області.

Алаудінов стверджував, що російські війська використовували синю стрічку, щоб "не дати українським військовим зрозуміти, що відбувається", і щоб українські сили "думали, що це їхні підрозділи наступають

- зазначається у звіті.

Алаудінов також стверджував, що російські сили намагалися "створити паніку" в українських рядах, дозволяючи російським силам "завдати максимальної шкоди", поки українські сили "розбиралися". При цьому російські війська "повинні були мати синю стрічку протягом перших 24 годин операції, а потім замінити її на червону", яку російські сили використовують для розпізнавання.

Алаудінов описав нещодавню тактику обману росії, яка може бути прирівняна до віроломства - військового злочину згідно з Женевською конвенцією

- вказують в ISW.

Автори уточнюють, що Женевська конвенція визначає віроломство як "дії, які спрямовані на те, щоб викликати довіру противника, примусити його повірити, що він має право на захист і зобов’язаний надати такий захист згідно з нормами міжнародного права, що застосовуються в період збройних конфліктів, з метою його обману".

Нагадаємо

Днями стало відомо, що США повідомили Євроюст про вихід з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні. Сама група за підтримки Євроюсту продовжує роботу на підтримку національних розслідувань злочину агресії, пов’язаного з війною в Україні.

Загарбники розстріляли шістьох українських військових: Лубінець заявив про відсутність відповідальності для воєнних злочинців23.01.25, 11:53 • 30408 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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