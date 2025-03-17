ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

США повідомила Євроюст про вихід з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Влада США повідомила Євроюст про те, що вони більше не будуть продовжувати свою участь у Міжнародному центрі з розслідування злочинів агресії проти України (ICPA). ICPA за підтримки Євроюсту продовжує роботу на підтримку національних розслідувань злочину агресії, пов’язаного з війною в Україні, - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Як раніше писав УНН США виходять з багатонаціональної групи, яка розслідує злочини рф в Україні. Це рішення адміністрації Трампа, котра перерозподіляє ресурси, попри важливу роль США у WarCAT.

Додамо

Сполучені Штати були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою, направивши старшого прокурора Міністерства юстиції до Гааги для роботи зі слідчими з України, країн Балтії та Румунії.

Адміністрація Трампа також скорочує роботу групи з підзвітності військових злочинів, створеної в 2022 році тодішнім генеральним прокурором Мерріком Б. Гарландом, у складі якої працюють досвідчені прокурори. Він мав на меті координувати зусилля Міністерства юстиції щодо притягнення до відповідальності росіян, відповідальних за звірства, вчинені після повного вторгнення три роки тому.

За часів адміністрації Байдена команда, відома як WarCAT, зосереджувалася на важливій допоміжній ролі: наданні перевантаженим українським прокурорам і правоохоронним органам матеріально-технічної допомоги, навчання та прямої допомоги в висуненні звинувачень у військових злочинах, скоєних росіянами, до українських судів.

У грудні 2023 року прокуратура США вперше використала статут про військові злочини з моменту його введення в дію майже три десятиліття тому, щоб заочно висунути звинувачення чотирьом російським солдатам у катуванні американця, який жив у Херсонській області України.

Адміністрація Трампа не пояснила жодних причин виходу зі слідчої групи, окрім того самого пояснення інших кадрових і політичних кроків: необхідність перерозподілу ресурсів.