ЕС подтвердил выход США из группы мониторинга военных преступлений рф в Украине

США сообщила Евроюсту о выходе из группы мониторинга военных преступлений рф в Украине. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Власти США сообщили Евроюсту о том, что они больше не будут продолжать свое участие в Международном центре по расследованию преступлений агрессии против Украины (ICPA). ICPA при поддержке Евроюста продолжает работу в поддержку национальных расследований преступления агрессии, связанного с войной в Украине, - говорится в сообщении.

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Как ранее писал УНН США выходят из многонациональной группы, которая расследует преступления рф в Украине. Это решение администрации Трампа, которая перераспределяет ресурсы, несмотря на важную роль США в WarCAT.

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Соединенные Штаты были единственной страной за пределами Европы, которая сотрудничала с группой, направив старшего прокурора Министерства юстиции в Гаагу для работы со следователями из Украины, стран Балтии и Румынии.

Администрация Трампа также сокращает работу группы по подотчетности военных преступлений, созданной в 2022 году тогдашним генеральным прокурором Мерриком Б. Гарландом, в составе которой работают опытные прокуроры. Он был призван координировать усилия Министерства юстиции по привлечению к ответственности россиян, ответственных за зверства, совершенные после полного вторжения три года назад.

Во времена администрации Байдена команда, известная как WarCAT, сосредотачивалась на важной вспомогательной роли: предоставлении перегруженным украинским прокурорам и правоохранительным органам материально-технической помощи, обучения и прямой помощи в выдвижении обвинений в военных преступлениях, совершенных россиянами, в украинские суды.

В декабре 2023 года прокуратура США впервые использовала устав о военных преступлениях с момента его введения в действие почти три десятилетия назад, чтобы заочно выдвинуть обвинения четырем российским солдатам в пытках американца, который жил в Херсонской области Украины.

Администрация Трампа не объяснила никаких причин выхода из следственной группы, кроме того самого объяснения других кадровых и политических шагов: необходимость перераспределения ресурсов.