Удар рф по Сумщине забрал жизнь мужчины, его брат и сын ранены: прокуратура показала последствия

12 мая оккупанты с территории рф из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру Краснопольской громады Сумской области. В результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 12 мая 2024 года оккупанты с территории РФ из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру Краснопольской общины Сумской области. В результате атаки врага в одном из домов погиб 70-летний мужчина, его 41-летний брат и 19-летний сын получили ранения.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области.

Напомним

Ночью и утром россияне осуществили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В области зафиксировано 24 взрыва.