Сумщину ворог з ночі обстріляв п'ять разів: зафіксовано 24 вибухи
Київ • УНН
росіяни 5 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 24 вибухи та обстрілявши Білопільську та Краснопільську громади.
Уночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. В області зафіксовано 24 вибухи. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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"Уночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 24 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська та Краснопільська громади", - ідеться в повідомленні ОВА у Telegram.
Зазначається, що по Краснопільській громаді, де було зафіксовано 12 вибухів, ворог бив з артилерії.
По Білопільській громада здійснено обстріли з РСЗВ, мінометів, а також завдав удару FPV-дроном. Зафіксовано 12 вибухів.
Нагадаємо
Напередодні окупанти здійснили 26 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. У результаті одного з артобстрілів загинув один місцевий мешканець, а ще двоє отримали поранення.