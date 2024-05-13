Сумскую область враг с ночи обстрелял пять раз: зафиксировано 24 взрыва

Ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В области зафиксировано 24 взрыва. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 24 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская и Краснопольская громады", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Отмечается, что по Краснопольской громаде, где было зафиксировано 12 взрывов, враг бил из артиллерии.

По Белопольской громаде осуществлены обстрелы из РСЗО, минометов, а также враг нанес удар FPV-дроном. Зафиксировано 12 взрывов.

Напомним

Накануне оккупанты совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В результате одного из артобстрелов погиб один местный житель, а еще двое получили ранения.