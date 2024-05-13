Сумскую область враг с ночи обстрелял пять раз: зафиксировано 24 взрыва

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  143276 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  200192 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  210724 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  203969 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159191 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151691 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131129 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133295 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122297 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168260 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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Сумскую область враг с ночи обстрелял пять раз: зафиксировано 24 взрыва

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  187157 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

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10 мая 2024, 07:39  •  234960 просмотра
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Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  237523 просмотра
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Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  247126 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  259202 просмотра

Сумскую область враг с ночи обстрелял пять раз: зафиксировано 24 взрыва

россияне 5 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 24 взрыва и обстреляв Белопольскую и Краснопольскую громады.

Война •   •  11952 просмотра
Сумскую область враг с ночи обстрелял пять раз: зафиксировано 24 взрыва

Наводнения и холодная лава с вулкана Марапи унесли жизни 37 человек в Индонезии

По меньшей мере 37 человек погибли и более 100 домов, мечетей и объектов были повреждены, когда сильные дожди вызвали потоки холодной лавы и пепла с индонезийского вулкана Марапи на острове Суматра.

Новости Мира •   •  10540 просмотра
Наводнения и холодная лава с вулкана Марапи унесли жизни 37 человек в Индонезии

По Харьковской области россияне били из авиации, РСЗО, минометов: полиция сообщила о последствиях

Российские войска обстреляли населенные пункты Харьковской области из авиации, реактивных систем залпового огня и минометов, повредив жилые дома, частные дома и объекты гражданской инфраструктуры, ранив нескольких гражданских лиц и заставив эвакуировать более 1600 жителей из прифронтовых районов, сообщили в полиции.

Война •   •  13734 просмотра
По Харьковской области россияне били из авиации, РСЗО, минометов: полиция сообщила о последствиях

российские обстрелы повредили 4 дома и инфраструктуру на Херсонщине

4 частных дома, объекты критической инфраструктуры и сотовая башня были повреждены в Херсонской области в результате вражеской агрессии.

Общество •   •  14111 просмотра
российские обстрелы повредили 4 дома и инфраструктуру на Херсонщине

рф несет потери: 1740 военнослужащих погибли за минувшие сутки

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 1740 военнослужащих.

Война •   •  15925 просмотра
рф несет потери: 1740 военнослужащих погибли за минувшие сутки

Спасатели завершили поисковые операции после обвала дома в белгороде: 15 погибших, 17 пострадавших

В белгороде (рф) под завалами российского дома погибло 15 человек, еще 17 - пострадали. На месте разрушения завершили поисково-спасательные работы.

Общество •   •  16286 просмотра
Спасатели завершили поисковые операции после обвала дома в белгороде: 15 погибших, 17 пострадавших

российская артиллерия обстреляла две громады Николаевской области, жертв нет

российские войска дважды обстреляли Николаевскую область 12 мая, но обошлось без жертв.

Общество •   •  18634 просмотра
российская артиллерия обстреляла две громады Николаевской области, жертв нет

Атаки на Запорожскую область: оккупанты совершили 399 обстрелов за сутки

За минувшие сутки противник 399 раз обстрелял 9 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 5 авиаударов, 178 беспилотников, 7 ракетно-артиллерийских обстрелов и 209 артиллерийских обстрелов. Однако никто не пострадал.

Война •   •  18169 просмотра
Атаки на Запорожскую область: оккупанты совершили 399 обстрелов за сутки

Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией

Столкновения между полицией и протестующими у здания парламента в Тбилиси (Грузия) вспыхнули после того как Министерство внутренних дел угрожало применить силу, чтобы очистить территорию вокруг законодательного органа.

Общество •   •  53125 просмотра
Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией

13 мая: Всемирный день техники для будущего, День рождения застежки-липучки, День рождения застежки-липучки

Сегодня, 13 мая, все поклонники инноваций, научно-технического развития и прогресса могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня техники для будущего.

УНН Lite •   •  26798 просмотра
13 мая: Всемирный день техники для будущего, День рождения застежки-липучки, День рождения застежки-липучки