Ворог здійснив 26 обстрілів у Сумській області: одна людина загинула, двоє поранені
Київ • УНН
12 травня 2024 року російські війська 26 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, внаслідок чого сталося 157 вибухів, один місцевий житель загинув, ще двоє отримали поранення.
Сьогодні окупанти здійснили 26 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумщини. У результаті одного з артобстрілів загинув один місцевий мешканець, а ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
12 травня 2024 року прикордонні території та населені пункти Сумської області потерпали від 26 обстрілів та 157 вибухів, ініційованих з боку російських сил.
Ситуація в громадах:
Білопільська: постраждала від ворожого удару FPV дрона (1 вибух), обстрілу з мінометів (52 вибухи).
Есманьська: противник вдарив з мінометів (9 вибухів) та наніс удар FPV дроном (9 вибухів).
Великописарівська: ворог скинув 29 мін.
Краснопільська: було здійснено обстріли з мінометів (7 вибухів) та артилерії (19 вибухів). Внаслідок артобстрілу, на жаль, загинув один житель громади, ще два жителя отримали поранення.
Зноб-Новгородська: окупанти вдарили з мінометів (15 вибухів).
Миропільська: здійснено обстріл з танку (3 вибухи).
Шалигинська: було зафіксовано мінометні обстріли (14 вибухів).
Середино-Будська: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
Сумська: ворожа армія нанесла ракетний удар по околиці міста Суми (1 вибух).
На Сумщині після ранкового обстрілу рф спалахнула пожежа у житловому секторі 12.05.24, 13:49 • 28595 переглядiв