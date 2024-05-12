Враг совершил 26 обстрелов в Сумской области: один человек погиб, двое ранены

Сегодня оккупанты совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. В результате одного из артобстрелов погиб один местный житель, а еще двое получили ранения. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

12 мая 2024 года приграничные территории и населенные пункты Сумской области страдали от 26 обстрелов и 157 взрывов, инициированных со стороны российских сил.

Ситуация в общинах:

Белопольская: пострадала от вражеского удара FPV дрона (1 взрыв), обстрела из минометов (52 взрыва).

Эсманьская: противник ударил из минометов (9 взрывов) и нанес удар FPV дроном (9 взрывов).

Великописаревская: враг сбросил 29 мин.

Краснопольская: были осуществлены обстрелы из минометов (7 взрывов) и артиллерии (19 взрывов). В результате артобстрела, к сожалению, погиб один житель громады, еще два жителя получили ранения.

Зноб-Новгородская: оккупанты ударили из минометов (15 взрывов).

Миропольская: осуществлен обстрел из танка (3 взрыва).

Шалигинская: были зафиксированы минометные обстрелы (14 взрывов).

Середино-Будская: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.

Сумская: вражеская армия нанесла ракетный удар по окраине города Сумы (1 взрыв).

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