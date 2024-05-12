Враг совершил 26 обстрелов в Сумской области: один человек погиб, двое ранены

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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sumyСумы
Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  131439 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  189129 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  199814 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  196162 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  158368 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151270 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130910 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133251 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122259 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168233 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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12 мая 2024 года российские войска 26 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 157 взрывов, один местный житель погиб, еще двое получили ранения.

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Враг совершил 26 обстрелов в Сумской области: один человек погиб, двое ранены

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В Харькове произошел взрыв

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На северной границе Харьковской области продолжаются ожесточенные бои: украинские войска держат оборону

На северной границе Харьковской области продолжаются обстрелы, Вооруженные Силы Украины ведут ожесточенные бои для защиты гражданского населения и территории, а почти 6 000 жителей были эвакуированы.

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путин предлагает назначить андрея белоусова новым министром обороны вместо сергея шойгу.

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путин предлагает назначить белоусова на должность нового министра обороны рф вместо шойгу

На фронте произошло 146 боевых столкновений, Силы обороны отбили 112 атак россиян на девяти направлениях - Генштаб

Вооруженные силы Украины отразили 112 российских атак на девяти участках фронта, при этом самые тяжелые бои шли на Покровском направлении, где было отражено 30 атак, говорится в вечерней сводке Генерального штаба.

Война •   •  15976 просмотра
На фронте произошло 146 боевых столкновений, Силы обороны отбили 112 атак россиян на девяти направлениях - Генштаб

Вражеская ракета движется в направлении Полтавщины

Военно-воздушные Силы Украины информируют о ракете, которая движется через Сумскую область в направлении Полтавской области.

Война •   •  17282 просмотра
Вражеская ракета движется в направлении Полтавщины

Президент Грузии предложила отсрочить дату вступления в силу закона об "иноагентах"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз призвала правящую партию "Грузинская мечта" отозвать закон об "иноагентах". Также глава страны озвучила альтернативное предложение: отложить дату вступления в силу закона до 1 ноября, после того, как в стране пройдут парламентские выборы.

Новости Мира •   •  17687 просмотра
Президент Грузии предложила отсрочить дату вступления в силу закона об "иноагентах"

Посол Греции ушла с инаугурации нового президента Северной Македонии

Посол Греции покинула инаугурацию нового президента Северной Македонии в знак протеста после того, как во время присяги она назвала страну просто "Македония", нарушив соглашение между двумя странами.

Новости Мира •   •  19070 просмотра
Посол Греции ушла с инаугурации нового президента Северной Македонии