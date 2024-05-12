На Сумщине после утреннего обстрела рф вспыхнул пожар в жилом секторе

российские войска утром 12 мая нанесли удар по одному из приграничных населенных пунктов Сумского района, в результате чего возник пожар в жилом секторе. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.

12 мая, утром вражеские войска нанесли удар по одному из населенных пунктов Сумского района, который расположен рядом с границей со страной-агрессором - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в результате обстрела возник пожар в жилом секторе, где проживают мирные граждане. Спасатели локализовали возгорание, предотвратив его дальнейшее распространение и ликвидировали пожар.

Дополнение

В ночь на 12 мая и сегодня утром россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 56 взрывов. Враг открывал огонь из минометов, артиллерии, танков и РСЗО