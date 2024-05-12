На Сумщине после утреннего обстрела рф вспыхнул пожар в жилом секторе
Киев • УНН
Российский обстрел вызвал пожар в жилом районе приграничного населенного пункта в Сумской области утром 12 мая.
российские войска утром 12 мая нанесли удар по одному из приграничных населенных пунктов Сумского района, в результате чего возник пожар в жилом секторе. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.
12 мая, утром вражеские войска нанесли удар по одному из населенных пунктов Сумского района, который расположен рядом с границей со страной-агрессором
По данным ГСЧС, в результате обстрела возник пожар в жилом секторе, где проживают мирные граждане. Спасатели локализовали возгорание, предотвратив его дальнейшее распространение и ликвидировали пожар.
Дополнение
В ночь на 12 мая и сегодня утром россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 56 взрывов. Враг открывал огонь из минометов, артиллерии, танков и РСЗО
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