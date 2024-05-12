На Сумщині після ранкового обстрілу рф спалахнула пожежа у житловому секторі
Київ • УНН
Російський обстріл спричинив пожежу в житловому районі прикордонного населеного пункту в Сумській області вранці 12 травня.
російські війська вранці 12 травня завдали удару по одному із прикордонних населених пунктів Сумського району, внаслідок чого виникла пожежа в житловому секторі. Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.
12 травня, вранці ворожі війська нанесли удар по одному із населених пунктів Сумського району, який розташований поруч із кордоном з країною-агресоркою
За даними ДСНС, внаслідок обстрілу виникла пожежа в житловому секторі, де мешкають мирні громадяни. Рятувальники локалізували загоряння, запобігши його подальшому поширенню і ліквідували пожежу.
Доповнення
У ніч на 12 травня та сьогодні вранці росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 56 вибухів. Ворог відкривав вогонь із мінометів, артилерії, танків та РСЗВ.