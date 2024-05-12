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На Сумщині після ранкового обстрілу рф спалахнула пожежа у житловому секторі

На Сумщині після ранкового обстрілу рф спалахнула пожежа у житловому секторі

Київ • УНН

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Російський обстріл спричинив пожежу в житловому районі прикордонного населеного пункту в Сумській області вранці 12 травня.

російські війська вранці 12 травня завдали удару по одному із прикордонних населених пунктів Сумського району,  внаслідок чого виникла пожежа в житловому секторі. Про це повідомляє ДСНС, передає УНН

12 травня, вранці ворожі війська нанесли удар по одному із населених пунктів Сумського району, який розташований поруч із кордоном з країною-агресоркою

- йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, внаслідок обстрілу виникла пожежа в житловому секторі, де мешкають мирні громадяни. Рятувальники локалізували загоряння, запобігши його подальшому поширенню і ліквідували пожежу.

Доповнення 

У ніч на 12 травня та сьогодні вранці росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 56 вибухів. Ворог відкривав вогонь із мінометів, артилерії, танків та РСЗВ. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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