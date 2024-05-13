Удар рф по Сумщині забрав життя чоловіка, його брата і сина поранено: прокуратура показала наслідки
Київ • УНН
російські війська атакували цивільну інфраструктуру в Краснопільській громаді Сумської області, в результаті чого одна людина загинула і двоє отримали поранення.
12 травня окупанти з території рф з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Краснопільської громади Сумської області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України),
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За даними слідства, 12 травня 2024 року окупанти з території рф з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Краснопільської громади Сумської області. Внаслідок атаки ворога в одному з будинків загинув 70-річний чоловік, його 41-річний брат та 19-річний син отримали поранення.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області.
Нагадаємо
Уночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. В області зафіксовано 24 вибухи.