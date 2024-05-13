Войска рф атаковали Невское из нескольких типов вооружения, в "лнр" отсутствует законодательство по опеке и попечительству - ОВА

В "лнр" отсутствует законодательство по опеке и попечительству, оккупанты остались без стратегических резервов горючего на Луганщине, Невское обстреляно из нескольких типов вооружения. Об этом сообщает председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

Оккупанты не прекращают бить по Невскому. Вчера они применили и минометы, и артиллерию - ствольную и реактивную. Артиллерийские и минометные обстрелы зафиксированы в Стельмаховке и Куземовке. Вблизи этого села россияне пытались поразить наши позиции десятью беспилотниками, - сообщил глава Луганщины Артем Лысогор.

Детали

Авиационные удары захватчики нанесли по Твердохлебово и Белогоровке.

Атаковал противник в районах Андреевки, Стельмаховки, Новоегоровки, Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества.

В течение недели полицейскими Луганщины зафиксировано разрушение четырех домов в Новолюбовке, пострадавших от нынешних авиационных ударов. Напомним, что за последние дни россияне разрушили и повредили по меньшей мере девять домовладений в Невском.

Как отметили в ОВА, в так называемой "ЛНР" отсутствует законодательство об опеке и попечительстве.

За 10 лет луганских коллаборационистов этот вопрос даже не беспокоил. Каждое действие, которое происходило в этой сфере, было за пределами правового поля. Поэтому, сейчас дети-сироты даже лишены права на получение жилищного сертификата - законные основания отсутствуют. Кроме того, нет соответствующих полномочий и у органов власти на местах, на что необходимо утверждение ряда нормативно-правовых актов, - сообщили в ОВА.



Еще более напряженной стала ситуация с доставкой топлива в так называемую "лнр". После двух возгораний на нефтебазах в Луганске и Ровеньках оккупанты лишились возможности накапливать и хранить значительный объем продуктов переработки нефти в одном месте.

Теперь недостаток ощущается еще больше. Конечно, поставки горючего россиянами в оккупированную Луганщину не прекращаются, но они не соответствуют текущим потребностям. И стратегического запаса уже нет.

Напомним

В "лнр" невозможно заменить паспорт без наличия воинского учета, оккупационные власти не регулируют цены на социально значимые продукты.