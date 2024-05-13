Войска рф атаковали Невское из нескольких типов вооружения, в "лнр" отсутствует законодательство по опеке и попечительству - ОВА

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
luhanskЛуганск
Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  143293 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  200207 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  210739 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  203979 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159194 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151693 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131130 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133295 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122297 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168260 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Новости по теме
Войска рф атаковали Невское из нескольких типов вооружения, в "лнр" отсутствует законодательство по опеке и попечительству - ОВА

Войска рф атаковали Невское из нескольких типов вооружения, в "лнр" отсутствует законодательство по опеке и попечительству - ОВА

  •  10138 просмотра
Лыжник погиб в лавине в горах в США

Лыжник погиб в лавине в горах в США

  •  8903 просмотра
В россии заявили о ночной атаке на три области и Крым: что известно

В россии заявили о ночной атаке на три области и Крым: что известно

  •  9420 просмотра
Актер Стив Бушеми подвергся нападению в Нью-Йорке

Актер Стив Бушеми подвергся нападению в Нью-Йорке

  •  15689 просмотра
россияне ударили ракетами по Селидовому в Донецкой области: повреждены дома и учебное заведение

россияне ударили ракетами по Селидовому в Донецкой области: повреждены дома и учебное заведение

  •  10619 просмотра
Курс валют на 10 мая: доллар вырос снова на 17 копеек

Курс валют на 10 мая: доллар вырос снова на 17 копеек

  •  8881 просмотра
Центр противодействия дезинформации: вражеская пропаганда фактически поощряет своих военных совершать преступления против гражданских в условиях активизации боевых действий в Харьковской области

Центр противодействия дезинформации: вражеская пропаганда фактически поощряет своих военных совершать преступления против гражданских в условиях активизации боевых действий в Харьковской области

  •  10301 просмотра
В результате серии массированных обстрелов рф по Волчанску за сутки ранены семь человек

В результате серии массированных обстрелов рф по Волчанску за сутки ранены семь человек

  •  10829 просмотра
Центр страткома: исследование показало, что видеоконтент в TikTok является настоящей новостной пустошью

Центр страткома: исследование показало, что видеоконтент в TikTok является настоящей новостной пустошью

  •  8057 просмотра
Армия рф утром атаковала село в Херсонской области, пожилой мужчина получил ранения

Армия рф утром атаковала село в Херсонской области, пожилой мужчина получил ранения

  •  9803 просмотра

Популярные

Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией

Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией

  •  53350 просмотра
Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф

Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф

  •  56087 просмотра
Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования

Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования

  •  48033 просмотра
Блинкен: Украина может эффективно защищать позиции на востоке

Блинкен: Украина может эффективно защищать позиции на востоке

  •  52007 просмотра
Южная Корея подозревает Северную Корею в поставках оружия рф для войны в Украине

Южная Корея подозревает Северную Корею в поставках оружия рф для войны в Украине

  •  35045 просмотра

Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  187187 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  234989 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  237549 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  247150 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  259222 просмотра

Войска рф атаковали Невское из нескольких типов вооружения, в "лнр" отсутствует законодательство по опеке и попечительству - ОВА

российские войска атаковали Невское из нескольких видов оружия, в то время как в так называемой "Луганской народной республике" отсутствует законодательство об опеке и попечительстве.

Война •   •  10138 просмотра
Войска рф атаковали Невское из нескольких типов вооружения, в "лнр" отсутствует законодательство по опеке и попечительству - ОВА

Лыжник погиб в лавине в горах в США

48-летний мужчина из Кетчума, штат Айдахо, врач Терренс "Терри" О'Коннор, погиб во время катания на лыжах с напарником на пике Дональдсон в хребте Лост-Ривер, попав под лавину.

Новости Мира •   •  8903 просмотра
Лыжник погиб в лавине в горах в США

В россии заявили о ночной атаке на три области и Крым: что известно

россия утверждает, что ее противовоздушная оборона сбила ракеты и беспилотники над белгородской, курской, липецкой областями и Крымом.

Война •   •  9420 просмотра
В россии заявили о ночной атаке на три области и Крым: что известно

Актер Стив Бушеми подвергся нападению в Нью-Йорке

Актер Стив Бушеми получил удар по лицу во время случайного акта насилия на улице на Манхэттене, Нью-Йорк, в результате чего у него остались синяки, отек и кровотечение, но он чувствует себя хорошо.

Новости Мира •   •  15689 просмотра
Актер Стив Бушеми подвергся нападению в Нью-Йорке

россияне ударили ракетами по Селидовому в Донецкой области: повреждены дома и учебное заведение

Российские войска всадили ракетами С-300 по поселку Селидово Донецкой области, повредив жилые дома и учебное заведение, пострадавших нет.

Война •   •  10619 просмотра
россияне ударили ракетами по Селидовому в Донецкой области: повреждены дома и учебное заведение

Курс валют на 10 мая: доллар вырос снова на 17 копеек

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 17 копеек, установив официальный курс доллара на уровне 39,7206 UAH/USD.

Экономика •   •  8881 просмотра
Курс валют на 10 мая: доллар вырос снова на 17 копеек

Центр противодействия дезинформации: вражеская пропаганда фактически поощряет своих военных совершать преступления против гражданских в условиях активизации боевых действий в Харьковской области

Вражеские пропагандисты "обрабатывают" оккупантов и хотят оправдать преступления против гражданских в условиях активизации боевых действий в Харьковской области, указывает Центр противодействия дезинформации.

Общество •   •  10301 просмотра
Центр противодействия дезинформации: вражеская пропаганда фактически поощряет своих военных совершать преступления против гражданских в условиях активизации боевых действий в Харьковской области

В результате серии массированных обстрелов рф по Волчанску за сутки ранены семь человек

Семь человек получили ранения в результате серии массированных обстрелов Волчанска Харьковской области российскими войсками из различных видов оружия 12 мая.

Война •   •  10829 просмотра
В результате серии массированных обстрелов рф по Волчанску за сутки ранены семь человек

Центр страткома: исследование показало, что видеоконтент в TikTok является настоящей новостной пустошью

Согласно исследованию, только 6 из 6 568 видео, позиционируемых как новости, были настоящими новостями.

Общество •   •  8057 просмотра
Центр страткома: исследование показало, что видеоконтент в TikTok является настоящей новостной пустошью

Армия рф утром атаковала село в Херсонской области, пожилой мужчина получил ранения

74-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела в селе Инженерное Херсонской области и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Война •   •  9803 просмотра
Армия рф утром атаковала село в Херсонской области, пожилой мужчина получил ранения