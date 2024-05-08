Макіївка на Луганщині зазнала обстрілів, у "лнр" чоловікам видають та замінюють паспорти рф лише через військкомат - ОВА
Київ • УНН
Макіївка в Луганській області була обстріляна з реактивних систем залпового вогню, а в так званій "лнр" чоловіки можуть отримати та замінити російські паспорти лише через військкомат.
У "лнр" неможливо замінити паспорт без наявності військового обліку, окупаційна влада не регулює ціни на соціально значущі продукти, Макіївка зазнала обстрілів з РСЗВ. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.
По Невському, Куземівці та Стельмахівці росіяни відкривали вогонь з мінометів та ствольної артилерії. По Макіївці – з реактивної. Біля Невського та Куземівки по укріпленнях наших військових намагалися вдарити 13 ворожих БПЛА. Противник атакував в районі Стельмахівки, де мав авіаційну підтримку, та неподалік Невського,
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Зазначається, що у так званій "лнр" складнощі виникають в тих чоловіків, хто не встиг отримати паспорт рф, коли їх роздавали масово.
Відтепер - лише через військкомат. Якщо при перевірці з’ясується, що особа не стала на військовий облік упродовж двох тижнів - виписують штраф. Заміна паспорта теж відбувається виключно через військкомат.
Окупаційна влада Луганщини спробувала ввести регулювання цін на продукти харчування, змушуючи торговельні мережі штучно продавати ці товари фактично по собівартості. Однак ціни "падають" лише під час перевірок, про які власників супермаркетів попереджають заздалегідь.
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