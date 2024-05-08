Макеевка на Луганщине подверглась обстрелам, в "лнр" мужчинам выдают и заменяют паспорта рф только через военкомат - ОВА

В "лнр" невозможно заменить паспорт без наличия воинского учета, оккупационные власти не регулируют цены на социально значимые продукты, Макеевка подверглась обстрелам из РСЗО. Об этом сообщает председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает УНН.

По Невскому, Куземовке и Стельмаховке россияне открывали огонь из минометов и ствольной артиллерии. По Макеевке - из реактивной. У Невского и Куземовки по укреплениям наших военных пытались ударить 13 вражеских БПЛА. Противник атаковал в районе Стельмаховки, где имел авиационную поддержку, и неподалеку Невского, проинформировал Артем Лысогор, глава Луганщины.

Детали

Отмечается, что в так называемой "лнр" сложности возникают у тех мужчин, кто не успел получить паспорт рф, когда их раздавали массово.

Отныне - только через военкомат. Если при проверке выяснится, что лицо не стало на воинский учет в течение двух недель - выписывают штраф. Замена паспорта тоже происходит исключительно через военкомат.

Оккупационные власти Луганщины попытались ввести регулирование цен на продукты питания, заставляя торговые сети искусственно продавать эти товары фактически по себестоимости. Однако цены "падают" только во время проверок, о которых владельцев супермаркетов предупреждают заранее.

Во время майских праздников население было возмущено слишком высокой стоимостью мяса и яиц, на что чиновники не обращают внимания.

Напомним

В оккупированном Луганске загорелась нефтебаза, уничтожив нефтепродукты и инфраструктуру оккупантов.