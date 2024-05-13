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Війська рф атакували Невське з декількох типів озброєння, у "лнр" відсутнє законодавство щодо опіки та піклування - ОВА

Війська рф атакували Невське з декількох типів озброєння, у "лнр" відсутнє законодавство щодо опіки та піклування - ОВА

Київ • УНН

 • 22535 перегляди

російські війська атакували Невське з декількох видів зброї, в той час як у так званій "Луганській народній республіці" відсутнє законодавство про опіку та піклування.

В "лнр" відсутнє законодавство щодо опіки та піклування, окупанти лишилися стратегічних резервів пального на Луганщині, Невське обстріляне з декількох типів озброєння. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.

Окупанти не припиняють бити по Невському. Вчора вони застосували й міномети, й артилерію - ствольну та реактивну. Артилерійські та мінометні обстріли зафіксовані у Стельмахівці та Куземівці. Поблизу цього села росіяни намагалися вразити наші позиції десятьма безпілотниками,

- повідомив очільник Луганщини Артем Лисогор.

Деталі

Авіаційних ударів загарбники завдали по Твердохлібовому та Білогорівці.

Атакував противник в районах Андріївки, Стельмахівки, Новоєгорівки, Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва.

Протягом тижня поліцейськими Луганщини зафіксовано руйнування чотирьох будинків в Новолюбівці, які постраждали від цьогорічних авіаційних ударів.Нагадаємо, що за останні дні росіяни зруйнували та пошкодили щонайменше дев'ять домоволодінь у Невському.

Як зазначили в ОВА, у так званій "ЛНР" відсутнє законодавство щодо опіки та піклування.

За 10 років луганських колаборантів це питання навіть не турбувало. Кожна дія, що відбувалася у цій сфері, була поза межами правового поля. Тож, наразі діти-сироти навіть позбавлені права на одержання житлового сертифікату - законні підстави відсутні. Крім того, немає відповідних повноважень і в органів влади на місцях, на що необхідне затвердження низки нормативно-правових актів,

- повідомили в ОВА.

Ще більш напруженою стала ситуація з доставленням пального до так званої "лнр". Після двох займань на нафтобазах у Луганську та Ровеньках окупанти лишилися можливості накопичувати й зберігати значний об'єм продуктів переробки нафти в одному місці.

Тепер нестачу відчутно ще більше. Звісно, що постачання пального росіянами до окупованої Луганщини не припиняються, але вони не відповідають поточним потребам. Й стратегічного запасу вже немає.

Нагадаємо

У "лнр" неможливо замінити паспорт без наявності військового обліку, окупаційна влада не регулює ціни на соціально значущі продукти.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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