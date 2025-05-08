Воины ССО зашли в тыл врага и взяли в плен шестерых захватчиков: видео
Киев • УНН
Украинские операторы ССО, подойдя незаметно, заставили шестерых россиян сдаться в плен. Бойцы обыскали их и узнали важную информацию о позициях противника.
Операторы Сил специальных операций смогли захватить врасплох и взять в плен шестерых российских захватчиков.
Соответствующее видео ССО разместили в Telegram, пишет УНН.
Детали
Во время проведения специальных действий в тылу врага, воины одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ заставили сдаться в плен шестерых российских солдат
Сообщается, что операторы ССО в маскировочных костюмах незаметно подошли к позиции российских захватчиков.
Во время короткого огневого контакта вражеская группа потеряла ориентацию и скрылась в блиндаже. Враг даже не успел осознать, что проиграл
Бойцы ССО подошли вплотную к укрытию и приказали россиянам выбросить оружие и выползать по одному. Спецназовцы четко дали понять врагам, что блиндаж под огневым контролем и дальнейшее сопротивление бессмысленно.
Сопротивления не было. Оккупанты сначала колебались, но один за другим покинули блиндаж
Украинские воины сразу обыскали солдат 34-й бригады вс рф на наличие оружия и узнали информацию о других позициях противника.
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Дополнение
Бойцы ССО ВСУ уничтожили взвод северокорейских военных (25 человек) в Курской области. Операция проведена 6-м полком "Рейнджер" при поддержке дронов, несмотря на численное превосходство врага.
Бойцы 15 бригады НГУ "Кара-Даг" на Купянском направлении захватили группу пехоты оккупантов, которые пытались закрепиться. Врага обнаружили с помощью беспилотников.