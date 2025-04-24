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Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня
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Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

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ССО повідомили про знищення взводу КНДР на курщині і показали кадри

Київ • УНН

 • 2848 перегляди

Бійці ССО ЗСУ знищили взвод північнокорейських військових (25 осіб) у Курській області. Операція проведена 6-м полком "Рейнджер" за підтримки дронів, попри чисельну перевагу ворога.

ССО повідомили про знищення взводу КНДР на курщині і показали кадри

Сили спецоперацій (ССО) ЗСУ повідомили, що минулого місяця знищили взвод КНДР у ближньому бою на курщині, і показали відео, пише УНН.

Воїни 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ провели спеціальні дії проти регулярних військ Північної Кореї у Курській області росії. Під час швидкого контакту оператори ССО знищили 25 північнокорейців

- повідомили у ССО у соцмережах.

Ці події, як вказано, "відбулися минулого місяця, проте через оперативну безпеки ми лише зараз можемо розповісти про це та показати відео з безпілотника й натільних камер воїнів ССО".

"Вісім рейнджерів на броньованому Humvee висунулися в тил противника, за підтримки розвідувальних дронів вийшли на дистанцію прямого ураження та зайняли вигідні вогневі позиції в окопах", - розповіли у ССО.

Оператори ССО, як повідомляється, "розпочали ближній бій проти ворожого взводу чисельністю 25 осіб - утричі більшої кількості за їхню - та зберегли ініціативу до його завершення".

"Попри чисельну перевагу противника та ворожий артилерійський вогонь, воїни ССО довели перевагу якості над кількістю та не лишили цілому взводу КНДР шансів під час контакту. Група рейнджерів відійшла після успішного виконання задачі", - зазначили у ССО.

ГУР: рф розглядає наступ на Харківщину та Сумщину, у цих операціях можуть бути задіяні солдати КНДР16.04.25, 13:50 • 9671 перегляд

Юлія Шрамко

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