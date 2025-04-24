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ССО сообщили об уничтожении взвода КНДР на курщине и показали кадры

Киев • УНН

 • 2274 просмотра

Бойцы ССО ВСУ уничтожили взвод северокорейских военных (25 человек) в Курской области. Операция проведена 6-м полком "Рейнджер" при поддержке дронов, несмотря на численное превосходство врага.

ССО сообщили об уничтожении взвода КНДР на курщине и показали кадры

Силы спецопераций (ССО) ВСУ сообщили, что в прошлом месяце уничтожили взвод КНДР в ближнем бою на курщине, и показали видео, пишет УНН.

Воины 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ провели специальные действия против регулярных войск Северной Кореи в Курской области россии. Во время быстрого контакта операторы ССО уничтожили 25 северокорейцев

- сообщили в ССО в соцсетях.

Эти события, как указано, "произошли в прошлом месяце, однако из-за оперативной безопасности мы только сейчас можем рассказать об этом и показать видео с беспилотника и нательных камер воинов ССО".

"Восемь рейнджеров на бронированном Humvee выдвинулись в тыл противника, при поддержке разведывательных дронов вышли на дистанцию прямого поражения и заняли выгодные огневые позиции в окопах", - рассказали в ССО.

Операторы ССО, как сообщается, "начали ближний бой против вражеского взвода численностью 25 человек - втрое больше их - и сохранили инициативу до его завершения".

"Несмотря на численное превосходство противника и вражеский артиллерийский огонь, воины ССО доказали преимущество качества над количеством и не оставили целому взводу КНДР шансов во время контакта. Группа рейнджеров отошла после успешного выполнения задачи", - отметили в ССО.

ГУР: рф рассматривает наступление на Харьковскую и Сумскую области, в этих операциях могут быть задействованы солдаты КНДР16.04.25, 13:50 • 9667 просмотров

Юлия Шрамко

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