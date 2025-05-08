Воїни ССО зайшли в тил ворога і полонили шістьох загарбників: відео

Оператори Сил спеціальних операцій змогли захопити зненацька та взяти у полон шістьох російських загарбників.

Відповідне відео ССО розмістили в Telegram, пише УНН.

Під час проведення спеціальних дій у тилу ворога, воїни одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ змусили здатися в полон шістьох російських солдатів

Повідомляється, що оператори ССО у маскувальних костюмах непомітно підійшли до позиції російських загарбників.

Під час короткого вогневого контакту ворожа група втратила орієнтацію та сховалася в бліндажі. Ворог навіть не встиг усвідомити, що програв

Бійці ССО підійшли впритул до укриття та наказали росіянам викинути зброю та виповзати по одному. Спецпризначенці чітко дали зрозуміти ворогам, що бліндаж під вогневим контролем і подальший спротив безглуздий.

Спротиву не було. Окупанти спочатку вагалися, але один за одним покинути бліндаж

Українські воїни одразу обшукали солдатів 34-ї бригади зс рф на наявність зброї та дізналися інформацію про інші позиції противника.

Слава Україні, мужики! Все нормально. Ви житимете, не бійтеся. Нам немає сенсу вас убивати