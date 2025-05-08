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The New York Times

Воїни ССО зайшли в тил ворога і полонили шістьох загарбників: відео

Київ • УНН

 • 4054 перегляди

Українські оператори ССО, підійшовши непомітно, змусили шістьох росіян здатися в полон. Бійці обшукали їх та дізналися важливу інформацію про позиції противника.

Воїни ССО зайшли в тил ворога і полонили шістьох загарбників: відео

Оператори Сил спеціальних операцій змогли захопити зненацька та взяти у полон шістьох російських загарбників.

Відповідне відео ССО розмістили в Telegram, пише УНН

Деталі

Під час проведення спеціальних дій у тилу ворога, воїни одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ змусили здатися в полон шістьох російських солдатів

- говориться у повідомленні.

Повідомляється, що оператори ССО у маскувальних костюмах непомітно підійшли до позиції російських загарбників.

Під час короткого вогневого контакту ворожа група втратила орієнтацію та сховалася в бліндажі. Ворог навіть не встиг усвідомити, що програв

- говориться у повідомленні.

Бійці ССО підійшли впритул до укриття та наказали росіянам викинути зброю та виповзати по одному. Спецпризначенці чітко дали зрозуміти ворогам, що бліндаж під вогневим контролем і подальший спротив безглуздий.

Спротиву не було. Окупанти спочатку вагалися, але один за одним покинути бліндаж

- повідомили в ССО.

Українські воїни одразу обшукали солдатів 34-ї бригади зс рф на наявність зброї та дізналися інформацію про інші позиції противника.

Слава Україні, мужики! Все нормально. Ви житимете, не бійтеся. Нам немає сенсу вас убивати

- сказав один з операторів ССО, звертаючись до полонених.

Доповнення

Бійці ССО ЗСУ знищили взвод північнокорейських військових (25 осіб) у Курській області. Операція проведена 6-м полком "Рейнджер" за підтримки дронів, попри чисельну перевагу ворога. 

Бійці 15 бригади НГУ "Кара-Даг" на Куп'янському напрямку захопили групу піхоти окупантів, які намагалися закріпитися. Ворога виявили за допомогою безпілотників. 

Павло Зінченко

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