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Truth Social

Война за счёт сирот и пенсионеров: регионы рф урезают социальные расходы — ЦПД

Киев • УНН

 • 950 просмотра

В Тульской области более 54 млн рублей социальной помощи направили военнослужащим. В Санкт-Петербурге планируют сократить бюджет на 70,2 млрд рублей.

Война за счёт сирот и пенсионеров: регионы рф урезают социальные расходы — ЦПД

российские регионы вынуждены жертвовать ключевыми социальными расходами, чтобы удовлетворять растущие военные аппетиты кремля. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, например, власти тульской области забрали более 54 млн рублей ($637 тыс.), предусмотренных на социальную поддержку жителей, и перенаправили их на выплаты военнослужащим. В частности, под сокращение попали выплаты приемным родителям на содержание детей-сирот и деньги для малообеспеченных семей, пенсионеров и ветеранов труда.

Еще более масштабный секвестр проводят в санкт-петербурге: чиновники предлагают сократить расходы бюджета на 70,2 млрд рублей ($828 млн). В городе сокращают финансирование образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Одновременно расходы на выплаты участникам войны и их семьям дополнительно увеличивают на 6,4 млрд рублей ($75,5 млн)

- констатируют в ЦПД.

Там указывают, что на подобные шаги регионы идут на фоне существенного дефицита местных бюджетов.

"Чтобы поддерживать поток "пушечного мяса" для кремля, власти регионов фактически отбирают деньги у сирот, медиков и пенсионеров", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

Доля россиян, которые собирают помощь для военнослужащих рф, за год снизилась с 42% до 28%. 81% готовы завершить войну уже завтра.

Путин скрывает от россиян реальное состояние экономики РФ — ЦПД30.09.26, 02:23 • 15953 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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