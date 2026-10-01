Війна за рахунок сиріт і пенсіонерів: регіони рф урізають соціалку - ЦПД
Київ • УНН
У тульській області понад 54 млн рублів соцдопомоги спрямували військовим. У санкт-петербурзі планують скоротити бюджет на 70,2 млрд рублів.
російські регіони змушені жертвувати ключовими соціальними видатками, аби втамовувати воєнні апетити кремля, які зростають. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
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Зазначається, що, наприклад, влада тульської області забрала понад 54 млн рублів ($637 тис.), передбачених на соціальну підтримку жителів, і перенаправила їх на виплати військовослужбовцям. Зокрема, під ніж пішли виплати прийомним батькам на утримання дітей-сиріт та гроші для малозабезпечених сімей, пенсіонерів і ветеранів праці.
Ще масштабніший секвестр проводять у санкт-петербурзі: урядовці пропонують урізати видатки бюджету на 70,2 млрд рублів ($828 млн). У місті скорочують фінансування освіти, охорони здоров’я та житлово-комунального господарства. Водночас видатки на виплати учасникам війни та їхнім сім’ям додатково збільшують на 6,4 млрд рублів ($75,5 млн)
Там вказують, що на подібні кроки регіони йдуть на тлі суттєвого дефіциту місцевих бюджетів.
"Аби утримати потік "гарматного м’яса" для кремля, влада регіонів фактично відбирає гроші у сиріт, медиків та пенсіонерів", - резюмують у ЦПД.
Нагадаємо
Частка росіян, які збирають допомогу для військових рф, за рік знизилася з 42% до 28%. 81% готові завершити війну вже завтра.
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