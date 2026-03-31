Война на Ближнем Востоке ударила по производителям автомобилей класса люкс

Rolls-Royce

Персидский залив имеет жизненно важное значение для прибыли автопроизводителей класса люкс, но конфликт на Ближнем Востоке нарушил поставки, а некоторые дилерские центры закрылись. Региональные продажи могут упасть на 50%, что усугубляет глобальные рыночные вызовы для производителей автомобилей класса люкс, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Персидский залив уже давно является одним из важнейших рынков в мире роскошных автомобилей. На него приходится менее 10% от общего объема продаж большинства брендов топ-класса, но он генерирует прибыли, несравнимые с этой долей, поскольку покупатели там постоянно выбирают самые кастомизированные и, как следствие, самые дорогие версии каждой предлагаемой модели. Генеральный директор Bentley Франк-Стеффен Валлизер идеально выразил эту мысль всего за несколько недель до начала конфликта. "Это лучший рынок в мире", - сказал он о Ближнем Востоке. Теперь, когда конфликт на Ближнем Востоке меняет настроение и логистику региона, эта "жемчужина вдруг выглядит очень хрупкой", пишет издание.

Несколько дилерских центров авто класса люкс по всему Персидскому заливу временно закрыли свои двери после того, как 28 февраля вспыхнули боевые действия. Ferrari и Maserati полностью приостановили поставки на фоне того, как автоперевозчики обнаружили, что не могут ориентироваться на маршрутах вблизи Ормузского пролива. Некоторые производители начали доставлять суперкары непосредственно покупателям, чтобы обойти препятствие, что является чрезвычайно дорогим обходным путем, который говорит о том, насколько много поставлено на карту.

Reuters сообщает, что генеральный директор Bentley сказал, что покупатели в регионе сейчас имеют "другие мысли, чем искать новый Bentley". Оливер Блюм из Volkswagen признал, что в регионе "очень высокая маржа" и что конфликт "безусловно будет иметь влияние".

Прогноз Bernstein Research показал, что продажи предметов роскоши на Ближнем Востоке могут упасть на целых 50% в ближайшее время - говорится в публикации.

