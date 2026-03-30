Цены на топливо 30 марта: как изменилась стоимость бензина, дизеля и газа на АЗС за неделю

В Украине к вечеру 30 марта минимальная цена за литр дизтоплива составляет 61,99 грн и 64,99 грн за литр популярного среди водителей бензина марки А-95+.

При этом за последнее время больше всего вырос в цене дизель. Его максимальная стоимость подскочила до 86,99 грн за литр на автозаправках столицы и Киевщины. Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен, имеющиеся в распоряжении УНН.

Сколько на АЗС стоит бензин А-95+

По состоянию на 30 марта 2026 года бензин А-95+ в Киевской области продается по цене от 64,99 до 78,99 грн за литр. Самую низкую цену зафиксировали на АЗС Shell – 64,99 грн за литр. Самую высокую цену установила сеть SOCAR – 78,99 грн за литр.

По 71,99 грн за литр бензин А-95+ продают AMIC и "Укрнафта". Цена в 72,99 грн зафиксирована в сетях BVS и Marshal. На АЗС UPG литр этого бензина стоит 74,90 грн. В сети КЛО цена составляет 76,99 грн за литр. На АЗС WOG и OKKO бензин А-95+ продается по 77,99 грн за литр.

Поэтому в нижней части ценового диапазона находятся Shell, AMIC и "Укрнафта", а в верхней – SOCAR, WOG, OKKO и КЛО.

За сколько можно купить литр бензина А-95

Бензин А-95 продают от 61,99 до 74,99 грн за литр. Самая низкая цена сейчас на АЗС сети Shell – 61,99 грн за литр.

По 68,99 грн за литр бензин А-95 продают AMIC, "Укрнафта", "Маркет" и БРСМ-Нафта. В сетях BVS и Marshal цена составляет 69,99 грн за литр. На АЗС "Авантаж 7" стоимость литра этого топлива составляет 70,95 грн, в MANGO – 71,49 грн, в UPG – 71,90 грн. В сети КЛО бензин А-95 стоит 72,19 грн за литр.

Самую высокую цену на А-95 зафиксировали на уровне 74,99 грн за литр. По такой цене топливо продают OKKO, SOCAR и WOG.

Цены на бензин А-92

Бензин А-92 в Киевской области водители могут купить только на автозаправках трех сетей. Самую низкую цену установили на АЗС BVS – 58,99 грн за литр. В сети "Укрнафта" бензин А-92 стоит 65,99 грн за литр. Самую высокую цену установила сеть КЛО – 71,19 грн за литр.

Сколько придется заплатить за дизельное топливо и где его купить

Дизельное топливо сейчас в Киеве и области стоит от 61,99 до 86,99 грн за литр. Самую низкую цену установила сеть Shell – 61,99 грн за литр.

На АЗС "Укрнафта" дизель стоит 73,99 грн за литр. В БРСМ-Нафта цена составляет 81,99 грн, в Marshal – 82,99 грн, в BVS – 83,99 грн за литр. На АЗС MANGO литр дизельного топлива стоит 84,49 грн, в UPG – 84,90 грн, в "Авантаж 7" – 84,95 грн. По 84,99 грн за литр дизель продают "Маркет" и AMIC. В сети КЛО цена составляет 86,49 грн за литр дизтоплива.

Самую высокую цену на дизельное топливо установили на уровне 86,99 грн за литр. По такой цене дизель продают SOCAR, OKKO и WOG.

Сколько стоит газ для авто 30 марта 2026 года

Автогаз на конец дня можно приобрести от 36,99 до 46,99 грн за литр. Самую низкую цену установили на АЗС Shell – 36,99 грн за литр.

В сети "Укрнафта" автогаз стоит 41,99 грн за литр. На АЗС "Маркет" цена составляет 42,50 грн, в "Авантаж 7" – 43,45 грн за литр. По 43,99 грн автогаз продают Marshal и БРСМ-Нафта. В MANGO и AMIC цена составляет 44,99 грн за литр. В UPG автогаз стоит 45,50 грн, в BVS – 45,99 грн. В сети КЛО цена составляет 46,70 грн за литр, на АЗС WOG и SOCAR – 46,98 грн.

Больше всего автогаз стоит на АЗС OKKO — 46,99 грн за литр.

Отметим, что в эти дни цена нефти Brent бьет исторический рекорд на фоне расширения войны на Ближнем Востоке. Стоимость Brent выросла на 58% за месяц из-за блокады Ормузского пролива Ираном.

