Цены на топливо 30 марта: как изменилась стоимость бензина, дизеля и газа на АЗС за неделю

$43.840.0450.490.12
ukenru
15:29 • 3916 просмотра
Эксклюзив
13:48 • 8764 просмотра
Эксклюзив
12:43 • 13658 просмотра
10:47 • 18762 просмотра
10:19 • 26094 просмотра
30 марта, 09:50 • 21633 просмотра
30 марта, 09:05 • 10536 просмотра
30 марта, 06:43 • 25604 просмотра
29 марта, 13:23 • 39411 просмотра
Эксклюзив
29 марта, 12:02 • 52015 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3м/с
77%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Билл Клинтон
Биньямин Нетаньяху
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Иран
Италия
Реклама
УНН Lite
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели15:06 • 2488 просмотра
Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело13:44 • 5900 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo12:19 • 14930 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 36444 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo28 марта, 13:27 • 35859 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Сериал
Хранитель

Цены на топливо 30 марта: как изменилась стоимость бензина, дизеля и газа на АЗС за неделю

Киев • УНН

 • 1786 просмотра

Максимальная стоимость дизтоплива на Киевщине достигла 86,99 грн. Бензин А-95+ продают до 78,99 грн, а автогаз стоит от 36,99 до 46,99 грн за литр.

Цены на топливо 30 марта: как изменилась стоимость бензина, дизеля и газа на АЗС за неделю

В Украине к вечеру 30 марта минимальная цена за литр дизтоплива составляет 61,99 грн и 64,99 грн за литр популярного среди водителей бензина марки А-95+.

При этом за последнее время больше всего вырос в цене дизель. Его максимальная стоимость подскочила до 86,99 грн за литр на автозаправках столицы и Киевщины. Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен, имеющиеся в распоряжении УНН. 

Сколько на АЗС стоит бензин А-95+

По состоянию на 30 марта 2026 года бензин А-95+ в Киевской области продается по цене от 64,99 до 78,99 грн за литр. Самую низкую цену зафиксировали на АЗС Shell – 64,99 грн за литр. Самую высокую цену установила сеть SOCAR – 78,99 грн за литр.

По 71,99 грн за литр бензин А-95+ продают AMIC и "Укрнафта". Цена в 72,99 грн зафиксирована в сетях BVS и Marshal. На АЗС UPG литр этого бензина стоит 74,90 грн. В сети КЛО цена составляет 76,99 грн за литр. На АЗС WOG и OKKO бензин А-95+ продается по 77,99 грн за литр.

Поэтому в нижней части ценового диапазона находятся Shell, AMIC и "Укрнафта", а в верхней – SOCAR, WOG, OKKO и КЛО.

За сколько можно купить литр бензина А-95

Бензин А-95 продают от 61,99 до 74,99 грн за литр. Самая низкая цена сейчас на АЗС сети Shell – 61,99 грн за литр.

По 68,99 грн за литр бензин А-95 продают AMIC, "Укрнафта", "Маркет" и БРСМ-Нафта. В сетях BVS и Marshal цена составляет 69,99 грн за литр. На АЗС "Авантаж 7" стоимость литра этого топлива составляет 70,95 грн, в MANGO – 71,49 грн, в UPG – 71,90 грн. В сети КЛО бензин А-95 стоит 72,19 грн за литр.

Самую высокую цену на А-95 зафиксировали на уровне 74,99 грн за литр. По такой цене топливо продают OKKO, SOCAR и WOG.

Цены на бензин А-92

Бензин А-92 в Киевской области водители могут купить только на автозаправках трех сетей. Самую низкую цену установили на АЗС BVS – 58,99 грн за литр. В сети "Укрнафта" бензин А-92 стоит 65,99 грн за литр. Самую высокую цену установила сеть КЛО – 71,19 грн за литр.

Сколько придется заплатить за дизельное топливо и где его купить 

Дизельное топливо сейчас в Киеве и области стоит от 61,99 до 86,99 грн за литр. Самую низкую цену установила сеть Shell – 61,99 грн за литр.

На АЗС "Укрнафта" дизель стоит 73,99 грн за литр. В БРСМ-Нафта цена составляет 81,99 грн, в Marshal – 82,99 грн, в BVS – 83,99 грн за литр. На АЗС MANGO литр дизельного топлива стоит 84,49 грн, в UPG – 84,90 грн, в "Авантаж 7" – 84,95 грн. По 84,99 грн за литр дизель продают "Маркет" и AMIC. В сети КЛО цена составляет 86,49 грн за литр дизтоплива.

Самую высокую цену на дизельное топливо установили на уровне 86,99 грн за литр. По такой цене дизель продают SOCAR, OKKO и WOG.

Сколько стоит газ для авто 30 марта 2026 года 

Автогаз на конец дня можно приобрести от 36,99 до 46,99 грн за литр. Самую низкую цену установили на АЗС Shell – 36,99 грн за литр.

В сети "Укрнафта" автогаз стоит 41,99 грн за литр. На АЗС "Маркет" цена составляет 42,50 грн, в "Авантаж 7" – 43,45 грн за литр. По 43,99 грн автогаз продают Marshal и БРСМ-Нафта. В MANGO и AMIC цена составляет 44,99 грн за литр. В UPG автогаз стоит 45,50 грн, в BVS – 45,99 грн. В сети КЛО цена составляет 46,70 грн за литр, на АЗС WOG и SOCAR – 46,98 грн.

Больше всего автогаз стоит на АЗС OKKO — 46,99 грн за литр.

Отметим, что в эти дни цена нефти Brent бьет исторический рекорд на фоне расширения войны на Ближнем Востоке. Стоимость Brent выросла на 58% за месяц из-за блокады Ормузского пролива Ираном. 

Цена на нефть Brent бьет исторический рекорд на фоне расширения войны на Ближнем Востоке30.03.26, 16:42 • 2628 просмотров

Александра Василенко

ЭкономикаАвто