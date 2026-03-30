Ціни на пальне 30 березня: як змінилась вартість бензину, дизелю і газу на АЗС за тиждень

Київ • УНН

 • 1682 перегляди

Максимальна вартість дизпалива на Київщині сягнула 86,99 грн. Бензин А-95+ продають до 78,99 грн, а автогаз коштує від 36,99 до 46,99 грн за літр.

В Україні надвечір 30 березня мінімальна ціна за літр дизпалива становить 61,99 грн та 64,99 грн за літр популярного серед водіїв бензину марки А-95+.

Натомість за останній час найбільше зріс у ціні дизель. Його максимальна вартість підскочила до 86,99 грн за літр на автозаправках столиці та Київщини. Про це свідчать дані моніторингу цін, які є у розпорядженні УНН. 

Скільки на АЗС коштує бензин А-95+

Станом на 30 березня 2026 року бензин А-95+ у Київській області продається за ціною від 64,99 до 78,99 грн за літр. Найнижчу ціну зафіксували на АЗС Shell – 64,99 грн за літр. Найвищу ціну встановила мережа SOCAR – 78,99 грн за літр.

По 71,99 грн за літр бензин А-95+ продають AMIC та "Укрнафта". Ціна у 72,99 грн зафіксована у мережах BVS і Marshal. На АЗС UPG літр цього бензину коштує 74,90 грн. У мережі КЛО ціна становить 76,99 грн за літр. На АЗС WOG та OKKO бензин А-95+ продається по 77,99 грн за літр.

Тому в нижній частині цінового діапазону перебувають Shell, AMIC та "Укрнафта", а у верхній – SOCAR, WOG, OKKO та КЛО.

За скільки можна купити літр бензину А-95

Бензин А-95 продають від 61,99 до 74,99 грн за літр. Найнижча ціна наразі на АЗС мережі Shell – 61,99 грн за літр.

По 68,99 грн за літр бензин А-95 продають AMIC, "Укрнафта", "Маркет" та БРСМ-Нафта. У мережах BVS і Marshal ціна становить 69,99 грн за літр. На АЗС "Авантаж 7" вартість літра цього палива складає 70,95 грн, у MANGO – 71,49 грн, в UPG – 71,90 грн. У мережі КЛО бензин А-95 коштує 72,19 грн за літр.

Найвищу ціну на А-95 зафіксували на рівні 74,99 грн за літр. За такою ціною пальне продають OKKO, SOCAR та WOG.

Ціни на бензин А-92

Бензин А-92 у Київській області водії можуть купити лише на автозаправках трьох мереж. Найнижчу ціну встановили на АЗС BVS – 58,99 грн за літр. У мережі "Укрнафта" бензин А-92 коштує 65,99 грн за літр. Найвищу ціну встановила мережа КЛО – 71,19 грн за літр.

Скільки доведеться заплатити за дизельне пальне та де його купити 

Дизельне пальне наразі у Києві та області коштує від 61,99 до 86,99 грн за літр. Найнижчу ціну встановила мережа Shell – 61,99 грн за літр.

На АЗС "Укрнафта" дизель коштує 73,99 грн за літр. У БРСМ-Нафта ціна становить 81,99 грн, у Marshal – 82,99 грн, у BVS – 83,99 грн за літр. На АЗС MANGO літр дизельного пального коштує 84,49 грн, в UPG – 84,90 грн, в "Авантаж 7" – 84,95 грн. По 84,99 грн за літр дизель продають "Маркет" та AMIC. У мережі КЛО ціна становить 86,49 грн за літр дизпалива.

Найвищу ціну на дизельне пальне встановили на рівні 86,99 грн за літр. За такою ціною дизель продають SOCAR, OKKO та WOG.

Скільки коштує газ для авто 30 березня 2026 року 

Автогаз на кінець дня можна придбати від 36,99 до 46,99 грн за літр. Найнижчу ціну встановили на АЗС Shell – 36,99 грн за літр.

У мережі "Укрнафта автогаз коштує 41,99 грн за літр. На АЗС "Маркет" ціна становить 42,50 грн, в "Авантаж 7" – 43,45 грн за літр. По 43,99 грн автогаз продають Marshal і БРСМ-Нафта. У MANGO та AMIC ціна становить 44,99 грн за літр. В UPG автогаз коштує 45,50 грн, у BVS – 45,99 грн. У мережі КЛО ціна становить 46,70 грн за літр, на АЗС WOG і SOCAR – 46,98 грн.

Найбільше автогаз коштує на АЗС OKKO — 46,99 грн за літр.

Зауважимо, що цими днями ціна нафти Brent б'є історичний рекорд на тлі розширення війни на Близькому Сході. Вартість Brent зросла на 58% за місяць через блокаду Ормузької протоки Іраном. 

Олександра Василенко

ЕкономікаАвто