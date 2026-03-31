Війна на Близькому Сході вдарила по виробниках автомобілів класу люкс

Перська затока має життєво важливе значення для прибутку автовиробників класу люкс, але конфлікт на Близькому Сході порушив поставки, а деякі дилерські центри закрилися. Регіональні продажі можуть впасти на 50%, що погіршує глобальні ринкові виклики для виробників автомобілів класу люкс, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Перська затока вже давно є одним з найважливіших ринків у світі розкішних автомобілів. На неї припадає менше 10% від загального обсягу продажів більшості брендів топ-класу, але вона генерує прибутки, незрівнянні з цією часткою, оскільки покупці там постійно обирають найбільш кастомізовані та, як наслідок, найдорожчі версії кожної моделі, що пропонується. Генеральний директор Bentley Франк-Стеффен Валлізер ідеально висловив цю думку лише за кілька тижнів до початку конфлікту. "Це найкращий ринок у світі", - сказав він про Близький Схід. Тепер, коли конфлікт на Близькому Сході змінює настрій та логістику регіону, ця "перлина раптом виглядає дуже крихкою", пише видання.

Кілька дилерських центрів авто класу люкс по всій Перській затоці тимчасово закрили свої двері після того, як 28 лютого спалахнули бойові дії. Ferrari та Maserati повністю призупинили поставки, на тлі того, як автоперевізники виявили, що не можуть орієнтуватися на маршрутах поблизу Ормузької протоки. Деякі виробники почали доставляти суперкари безпосередньо покупцям, щоб обійти перешкоду, що є надзвичайно дорогим обхідним шляхом, який говорить про те, наскільки багато поставлено на карту.

Reuters повідомляє, що генеральний директор Bentley сказав, що покупці в регіоні зараз мають "інші думки, ніж шукати новий Bentley". Олівер Блюм з Volkswagen визнав, що в регіоні "дуже висока маржа" і що конфлікт "безумовно матиме вплив".

Прогноз Bernstein Research показав, що продажі предметів розкоші на Близькому Сході можуть впасти на цілих 50% найближчим часом - ідеться у публікації.

