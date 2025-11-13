Война бьет по бизнесу: в россии системный кризис неплатежей - ЦПД
Киев • УНН
Почти 40% крупных компаний в рф столкнулись с неплатежами контрагентов, что стало главным барьером в работе бизнеса. Сумма просроченной задолженности превысила 3,8 трлн рублей, больше всего задолжали предприятия обрабатывающей промышленности.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что по данным опроса российского союза промышленников и предпринимателей, эта проблема стала главным барьером в работе бизнеса, обогнав даже падение спроса и проблемы с кредитами.
По данным росстата, сумма просроченной задолженности компаний перед поставщиками превысила 3,8 трлн рублей (более $47 млрд). Только за восемь месяцев 2025 года объем неплатежей вырос на 11%, а с начала 2024-го - на 35%. Больше всего задолжали предприятия обрабатывающей промышленности - более 1,5 трлн рублей (почти $20 млрд)
Там убеждены, что эта ситуация является следствием войны, ведь из-за санкций против РФ бизнес потерял рынки сбыта, а дорогие кредиты из-за высокой ключевой ставки заставляют компании экономить даже на выплатах по обязательствам.
"Дополнительным ударом стало сокращение государственных расходов. На фоне обвала доходов от нефти и газа и дефицита бюджета кремль урезает гражданские программы, отдавая приоритет военным. Бизнес все глубже погружается в кризис", - резюмировали в ЦПД.
Напомним
Власти РФ придумали очередной способ содрать деньги с собственного населения, чтобы залатать дыру в бюджете: с 2026 года в России вводят новый налог - "технологический сбор". Его будут взимать с техники и электроники, преимущественно импортируемой из-за границы.
