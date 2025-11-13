$42.010.06
Палата представителей Конгресса прекратила самый долгий в истории США шатдаун
12 ноября, 15:53
12 ноября, 15:53 • 30643 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00
12 ноября, 15:00 • 63535 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставку
12 ноября, 14:21
12 ноября, 14:21 • 59736 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55
12 ноября, 13:55 • 62788 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
12 ноября, 13:38
Эксклюзив
12 ноября, 13:38 • 59185 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12 ноября, 12:03
12 ноября, 12:03 • 54541 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
12 ноября, 07:33
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 63749 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19
12 ноября, 06:19 • 62969 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57
11 ноября, 15:57 • 82486 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
11 ноября, 14:28
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 132715 просмотра
Война бьет по бизнесу: в россии системный кризис неплатежей - ЦПД

Киев • УНН

 • 1778 просмотра

Почти 40% крупных компаний в рф столкнулись с неплатежами контрагентов, что стало главным барьером в работе бизнеса. Сумма просроченной задолженности превысила 3,8 трлн рублей, больше всего задолжали предприятия обрабатывающей промышленности.

Война бьет по бизнесу: в россии системный кризис неплатежей - ЦПД

Почти 40% крупных компаний в РФ столкнулись с неплатежами со стороны контрагентов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что по данным опроса российского союза промышленников и предпринимателей, эта проблема стала главным барьером в работе бизнеса, обогнав даже падение спроса и проблемы с кредитами.

По данным росстата, сумма просроченной задолженности компаний перед поставщиками превысила 3,8 трлн рублей (более $47 млрд). Только за восемь месяцев 2025 года объем неплатежей вырос на 11%, а с начала 2024-го - на 35%. Больше всего задолжали предприятия обрабатывающей промышленности - более 1,5 трлн рублей (почти $20 млрд)

- указывают в ЦПД.

Там убеждены, что эта ситуация является следствием войны, ведь из-за санкций против РФ бизнес потерял рынки сбыта, а дорогие кредиты из-за высокой ключевой ставки заставляют компании экономить даже на выплатах по обязательствам.

"Дополнительным ударом стало сокращение государственных расходов. На фоне обвала доходов от нефти и газа и дефицита бюджета кремль урезает гражданские программы, отдавая приоритет военным. Бизнес все глубже погружается в кризис", - резюмировали в ЦПД.

Напомним

Власти РФ придумали очередной способ содрать деньги с собственного населения, чтобы залатать дыру в бюджете: с 2026 года в России вводят новый налог - "технологический сбор". Его будут взимать с техники и электроники, преимущественно импортируемой из-за границы.

Вадим Хлюдзинский

