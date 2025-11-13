Війна б'є по бізнесу: в росії системна криза неплатежів - ЦПД
Майже 40% великих компаній у рф зіткнулися з неплатежами контрагентів, що стало головним бар'єром у роботі бізнесу. Сума простроченої заборгованості перевищила 3,8 трлн рублів, найбільше заборгували підприємства обробної промисловості.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Зазначається, що за даними опитування російського союзу промисловців і підприємців, ця проблема стала головним бар’єром у роботі бізнесу, обігнавши навіть падіння попиту та проблеми з кредитами.
За даними росстату, сума простроченої заборгованості компаній перед постачальниками перевищила 3,8 трлн рублів (понад $47 млрд). Лише за вісім місяців 2025 року обсяг неплатежів зріс на 11%, а з початку 2024-го - на 35%. Найбільше заборгували підприємства обробної промисловості - понад 1,5 трлн рублів (майже $20 млрд)
Там переконані, що ця ситуація є наслідком війни, адже через санкції проти рф бізнес втратив ринки збуту, а дорогі кредити через високу ключову ставку змушують компанії економити навіть на виплатах за зобов’язаннями.
"Додатковим ударом стало скорочення державних витрат. На тлі обвалу доходів від нафти і газу та дефіциту бюджету кремль урізає цивільні програми, віддаючи пріоритет військовим. Бізнес дедалі глибше занурюється у кризу", - резюмували у ЦПД.
Влада рф вигадала черговий спосіб здерти гроші з власного населення, щоб залатати діру в бюджеті: з 2026 року в росії запроваджують новий податок - "технологічний збір". Його стягуватимуть із техніки та електроніки, що переважно імпортується з-за кордону.
