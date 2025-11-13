$42.040.02
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20779 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52500 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33869 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33622 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 71012 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42763 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39392 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37428 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33319 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 54925 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 54876 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 44706 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 83078 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 82641 перегляди
Війна б'є по бізнесу: в росії системна криза неплатежів - ЦПД

Київ • УНН

 • 20007 перегляди

Майже 40% великих компаній у рф зіткнулися з неплатежами контрагентів, що стало головним бар'єром у роботі бізнесу. Сума простроченої заборгованості перевищила 3,8 трлн рублів, найбільше заборгували підприємства обробної промисловості.

Війна б'є по бізнесу: в росії системна криза неплатежів - ЦПД

Майже 40% великих компаній у рф зіткнулися з неплатежами з боку контрагентів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що за даними опитування російського союзу промисловців і підприємців, ця проблема стала головним бар’єром у роботі бізнесу, обігнавши навіть падіння попиту та проблеми з кредитами.

За даними росстату, сума простроченої заборгованості компаній перед постачальниками перевищила 3,8 трлн рублів (понад $47 млрд). Лише за вісім місяців 2025 року обсяг неплатежів зріс на 11%, а з початку 2024-го - на 35%. Найбільше заборгували підприємства обробної промисловості - понад 1,5 трлн рублів (майже $20 млрд)

- вказують у ЦПД.

Там переконані, що ця ситуація є наслідком війни, адже через санкції проти рф бізнес втратив ринки збуту, а дорогі кредити через високу ключову ставку змушують компанії економити навіть на виплатах за зобов’язаннями.

"Додатковим ударом стало скорочення державних витрат. На тлі обвалу доходів від нафти і газу та дефіциту бюджету кремль урізає цивільні програми, віддаючи пріоритет військовим. Бізнес дедалі глибше занурюється у кризу", - резюмували у ЦПД.

Нагадаємо

Влада рф вигадала черговий спосіб здерти гроші з власного населення, щоб залатати діру в бюджеті: з 2026 року в росії запроваджують новий податок - "технологічний збір". Його стягуватимуть із техніки та електроніки, що переважно імпортується з-за кордону.

кремль готує росіян до злиднів: розвідка повідомила про масштабне підвищення податків і скорочення пільг06.11.25, 15:26 • 2818 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Україна