Военнослужащие, сообщившие о коррупции, получат защиту: согласован законопроект
Киев • УНН
Правительство согласовало законопроект о защите военнослужащих, сообщающих о коррупции. Документ расширяет права военных и гарантирует защиту тем, кто разоблачает коррупцию.
Правительство согласовало законопроект, предусматривающий защиту для военных, сообщающих о коррупции.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.
Детали
Предполагается, что законопроект будет вносить изменения в Дисциплинарный устав ВСУ. Его цель - обеспечить гарантии защиты и прав военнослужащих, сообщающих о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений
Что предусматривает законопроект
- предоставление военнослужащим права направлять сообщения уполномоченным лицам по вопросам выявления коррупции, если они стали свидетелями возможных нарушений;
- закрепление права быть обличителем - с возможностью свободного выбора канала подачи информации о коррупции.
Сообщается, что сейчас дисциплинарный устав ограничивает право военных жаловаться только на незаконные решения или действия командиров. Этот документ расширяет права и должен гарантировать защиту тем, кто решился разоблачать коррупцию.
Дополнение
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения руководителю воинской части в виде ареста с альтернативой 2 млн грн залога. Это решение касается дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ, срок действия меры пресечения до 30 сентября 2025 года.