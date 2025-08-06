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Военнослужащие, сообщившие о коррупции, получат защиту: согласован законопроект

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Правительство согласовало законопроект о защите военнослужащих, сообщающих о коррупции. Документ расширяет права военных и гарантирует защиту тем, кто разоблачает коррупцию.

Военнослужащие, сообщившие о коррупции, получат защиту: согласован законопроект

Правительство согласовало законопроект, предусматривающий защиту для военных, сообщающих о коррупции.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Детали 

Предполагается, что законопроект будет вносить изменения в Дисциплинарный устав ВСУ. Его цель - обеспечить гарантии защиты и прав военнослужащих, сообщающих о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений

Что предусматривает законопроект

  • предоставление военнослужащим права направлять сообщения уполномоченным лицам по вопросам выявления коррупции, если они стали свидетелями возможных нарушений;
    • закрепление права быть обличителем - с возможностью свободного выбора канала подачи информации о коррупции.

      Сообщается, что сейчас дисциплинарный устав ограничивает право военных жаловаться только на незаконные решения или действия командиров. Этот документ расширяет права и должен гарантировать защиту тем, кто решился разоблачать коррупцию.

      Дополнение

      Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения руководителю воинской части в виде ареста с альтернативой 2 млн грн залога. Это решение касается дела о коррупции при закупке дронов и РЭБ, срок действия меры пресечения до 30 сентября 2025 года.

      Павел Зинченко

      Обществополитика
      Алексей Гончаренко
      Вооруженные силы Украины