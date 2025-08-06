Військовослужбовці, які повідомили про корупцію, отримають захист: погоджено законопроєкт
Київ • УНН
Уряд погодив законопроєкт про захист військовослужбовців, які повідомляють про корупцію. Документ розширює права військових та гарантує захист тим, хто викриває корупцію.
Уряд погодив законопроєкт, який передбачає захист для військових, які повідомляють про корупцію.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.
Деталі
Передбачається, що законопроєкт вноситиме зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ. Його мета - забезпечити гарантії захисту та прав військовослужбовців, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень
Що передбачає законопроєкт
- надання військовослужбовцям права направляти повідомлення до уповноважених осіб з питань виявлення корупції, якщо вони стали свідками можливих порушень;
- закріплення права бути викривачем - із можливістю вільного вибору каналу подання інформації про корупцію.
Повідомляється, що наразі дисциплінарний статут обмежує право військових скаржитися лише на незаконні рішення чи дії командирів. Цей документ розширює права та має гарантувати захист тим, хто наважився викривати корупцію.
Доповнення
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід керівнику військової частини у вигляді арешту з альтернативою 2 млн грн застави. Це рішення стосується справи про корупцію при закупівлі дронів та РЕБ, термін дії запобіжного заходу до 30 вересня 2025 року.