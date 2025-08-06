Військовослужбовці, які повідомили про корупцію, отримають захист: погоджено законопроєкт

$41.680.11
48.090.26
ukenru
Ексклюзив
10:11 • 24914 перегляди
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
09:59 • 15807 перегляди
рф атакувала на Одещині компресорну станцію ГТС на маршруті для газу зі США та Азербайджану - Міненерго
Ексклюзив
09:59 • 22826 перегляди
Вибіркове правосуддя: як закрили справу головного юриста НБУ Олександра Зими
Ексклюзив
08:44 • 25433 перегляди
Масове отруєння у таборі на Львівщині: у лікарні вже 41 людина, серед них - 39 дітей
07:56 • 45579 перегляди
Уряд призначив Цивінського директором БЕБ - Свириденко
06:38 • 28808 перегляди
рік тому розпочалась курська операція Сил оборони: Сирський назвав втрати рф
Ексклюзив
5 серпня, 16:09 • 111334 перегляди
Державіаслужба передала повноваження на ремонт гелікоптерів Ми-8 компанії з ОАЕ: експерти пояснили, як це впливає на Україну
Ексклюзив
5 серпня, 14:18 • 77483 перегляди
Державний центр зайнятості назвав 10 рідкісних професій в Україні
5 серпня, 12:15 • 162463 перегляди
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo
Ексклюзив
5 серпня, 10:48 • 88003 перегляди
Золото замість долара? Як політика Трампа вплинула на довіру до американської валюти у світі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
59%
751мм
Популярнi новини
Повна окупація Ізраїлем Сектора Гази: в ООН зробили заяву6 серпня, 02:24 • 35168 перегляди
путін культивував відданість росіян своїм воєнним цілям, щоб запобігти миру - ISW6 серпня, 02:52 • 14676 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф прибув до москви6 серпня, 05:16 • 30959 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ05:58 • 39017 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ07:07 • 35261 перегляди
Публікації
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
Ексклюзив
10:11 • 24914 перегляди
Вступ на магістратуру: на якій спеціальності найбільше склали іспити і не подолали поріг07:40 • 6348 перегляди
Державіаслужба передала повноваження на ремонт гелікоптерів Ми-8 компанії з ОАЕ: експерти пояснили, як це впливає на Україну
Ексклюзив
5 серпня, 16:09 • 111334 перегляди
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo5 серпня, 12:15 • 162463 перегляди
Справа про хабар на постачанні медобладання не заважає: нардеп Кузьміних з’явився на відкритті медцентру на Житомирщині5 серпня, 10:45 • 152918 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олексій Гончаренко
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Одеська область
Івано-Франківська область
Реклама
УНН Lite
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм10:39 • 10447 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ07:07 • 35344 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ05:58 • 39099 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 85158 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 105139 перегляди
Актуальне
Eurofighter Typhoon
WhatsApp
ChatGPT
M777 (гаубиця)
Пістолет

Військовослужбовці, які повідомили про корупцію, отримають захист: погоджено законопроєкт

Київ • УНН

 • 780 перегляди

Уряд погодив законопроєкт про захист військовослужбовців, які повідомляють про корупцію. Документ розширює права військових та гарантує захист тим, хто викриває корупцію.

Військовослужбовці, які повідомили про корупцію, отримають захист: погоджено законопроєкт

Уряд погодив законопроєкт, який передбачає захист для військових, які повідомляють про корупцію.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.

Деталі 

Передбачається, що законопроєкт вноситиме зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ. Його мета - забезпечити гарантії захисту та прав військовослужбовців, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень

Що передбачає законопроєкт

  • надання військовослужбовцям права направляти повідомлення до уповноважених осіб з питань виявлення корупції, якщо вони стали свідками можливих порушень;
    • закріплення права бути викривачем - із можливістю вільного вибору каналу подання інформації про корупцію.

      Повідомляється, що наразі дисциплінарний статут обмежує право військових скаржитися лише на незаконні рішення чи дії командирів. Цей документ розширює права та має гарантувати захист тим, хто наважився викривати корупцію.

      Доповнення

      Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід керівнику військової частини у вигляді арешту з альтернативою 2 млн грн застави. Це рішення стосується справи про корупцію при закупівлі дронів та РЕБ, термін дії запобіжного заходу до 30 вересня 2025 року.

      Павло Зінченко

      СуспільствоПолітика
      Олексій Гончаренко
      Збройні сили України