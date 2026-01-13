$43.260.18
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Военный преступник с позывным "Алтай" получил пожизненное за казнь украинских защитников - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Российский военнопленный Сергей Тужилов приговорен к пожизненному лишению свободы за казнь украинских военнопленных. Он лично контролировал и участвовал в убийствах трех украинских защитников в Харьковской области.

Военный преступник с позывным "Алтай" получил пожизненное за казнь украинских защитников - Генпрокурор

Сегодня российский военнопленный Сергей Тужилов, позывной "Алтай", приговорен к пожизненному лишению свободы за казнь украинских военнопленных. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и добавил, что "каждое военное преступление должно заканчиваться именно так - пожизненным заключением", передает УНН.

Казнь украинских защитников. Пожизненное для военного преступника. Это дело не о сложности доказательств и не о юридических конструкциях. Оно о том, что даже у войны есть границы. И о том, что эти границы были сознательно, последовательно и неоднократно нарушены. Оно о том, за что воюет Украина. И чем мы принципиально отличаемся от врага. Сегодня российский военнопленный Сергей Тужилов, позывной "Алтай", приговорен к пожизненному лишению свободы за казнь украинских военнопленных.

- сообщил Кравченко в Telegram.

Детали

По словам Генпрокурора, Тужилов был командиром гранатометного отделения мотострелковой роты 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии ВС РФ. Во время повторного вторжения на Харьковщину он вместе с другими российскими военными занял территорию Волчанского агрегатного завода.

В июне 2024 года безоружный украинский военнослужащий, потеряв ориентацию в зоне боевых действий, попал на позиции врага. Не имея оружия и шансов на сопротивление, он сдался в плен.

После допроса враг передал информацию командованию. Оттуда поступил приказ убить пленного.

Именно Тужилов предложил исполнителя, детально инструктировал, выбрал место казни, это контрольно-пропускной пункт на территории завода, и лично контролировал казнь — расстрел украинского защитника выстрелом в голову.

Оккупанты расстреляли трех украинских бойцов возле Гуляйполя - DeepState28.12.25, 20:28 • 4364 просмотра

В начале июля 2024 года еще двое украинских военных попали в плен. Их привязали к столбам на территории завода. После допроса снова прозвучал приказ: "Отправьте их к Бандере".

На этот раз Тужилов лично принял участие в убийстве. Вместе с другим военным они согласовали план и каждый сделал выстрел в затылок пленному.

24 сентября 2024 года во время освобождения территории завода спецподразделения ГУР взяли российских военных в плен, среди них и "Алтая". Прокуроры сразу зафиксировали все обстоятельства преступлений и собрали доказательства.

Оккупанты расстреляли 5 пленных военнослужащих ВСУ, начато расследование - Офис Генпрокурора22.11.25, 17:38 • 6405 просмотров

В суде он повторял: "Я человек военный, выполнял приказ". Но выполнение очевидно преступного приказа не оправдание. Это сознательное военное преступление. Грубое нарушение правил ведения войны и всех международных конвенций. Я знаю, о чем говорю. Я документировал военные преступления на Киевщине во время и после оккупации. И каждый раз видел одно и то же: фанатично-безумное желание убивать мирных жителей и военных, а приказы, когда они были, лишь формальное разрешение на реализацию страшных желаний.

- добавил Кравченко.

Сегодня, как сообщил Генпрокурор, суд признал Сергея Тужилова виновным в жестоком обращении с военнопленными, сопряженном с умышленными убийствами, совершенными по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины), и назначил максимальное наказание, пожизненное лишение свободы.

Я понимаю, какого наказания жаждут украинцы, уставшие от войны и шокированные жестокостью оккупантов. Но мы не отвечаем преступлением на преступление. Мы отвечаем законом и соблюдением всех норм: право комбатанта принимать непосредственное участие в боевых действиях предусматривает иммунитет от преследования за законные военные действия, но комбатанты не имеют такого иммунитета в случае нарушений международного гуманитарного права – нарушений законов и обычаев войны, совершения преступлений в отношении защищенных лиц. Именно этим мы отличаемся от врага. Именно это делает нас государством, которое имеет право требовать справедливости в специальном трибунале. За каждым доказательством в этом деле стоит человеческая жизнь, оборванная не в бою, а в плену. Сломанные судьбы матерей, жен и детей. Поэтому приговор, максимально справедливый, который мог быть в этой ситуации.

- подчеркнул Кравченко.

Генпрокурор убежден - "каждое военное преступление должно заканчиваться именно так: пожизненным заключением. Ни расстояние, ни время не станут помехой справедливому наказанию".

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Руслан Кравченко
Харьковская область
Украина