Военные США поразили катер наркоторговцев в Карибском море

$44.6651.24
ukenru
05:50 • 13734 просмотра
Украинские БПЛА FP-1 поразили московский нефтеперерабатывающий заводPhotoVideo
04:22 • 23449 просмотра
Продолжайте травить украинцев: министр обороны Польши обвинил депутатов Сейма в игре на руку РоссииVideo
03:30 • 20534 просмотра
Силы обороны уничтожили дронами складской комплекс в Подмосковье — Fire PointPhoto
19 сентября, 19:33 • 25817 просмотра
Выборы в госдуму рф: "единая россия" набирает 53,5% голосов, без вбросов не обошлось
19 сентября, 17:29 • 29365 просмотра
Второй раз за день: СБУ поразила реактивный "Герань-5" новым дроном-перехватчиком Video
19 сентября, 14:35 • 29202 просмотра
Расширение санкций США за депортацию украинских детей в рф: Трамп подписал закон
19 сентября, 11:51 • 29072 просмотра
Удары на тысячу километров вглубь РФ: в Минобороны рассказали, как дипстрайки истощают военную машину РФVideo
19 сентября, 10:32 • 27113 просмотра
Силы обороны поразили пункты управления дронами, полигон и склады россиян — Генштаб
19 сентября, 10:20 • 21172 просмотра
ГУР показало японской делегации компоненты баллистической ракеты КНДРPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 09:46 • 18204 просмотра
Сценарий повторяется: защита врача Odrex вновь заявила отвод судье
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2.7м/с
48%
753мм
Популярные новости
В Киевской области после атаки повреждены предприятие и жилой дом19 сентября, 23:55 • 6274 просмотра
"Будет способствовать укреплению безопасности": в НАТО приветствовали соглашение между Гренландией, Данией и США20 сентября, 00:57 • 3936 просмотра
Хуситы атаковали ракетами и дронами аэропорт Эр-Рияда и нефтяной хаб Саудовской Аравии20 сентября, 01:58 • 15399 просмотра
Россия ночью оказалась под атакой ударных дронов — СМИVideo02:36 • 4592 просмотра
Что празднуют 20 сентября в Украине и мире02:55 • 3260 просмотра
публикации
Какие фильмы подойдут для осенних вечеров: ТОП-10 кинолентPhoto18 сентября, 16:16 • 45100 просмотра
Шовковский, тир и вымогательство 250 тыс. долларов — что известно о деле, в котором фигурирует экс-тренер "Динамо"Video18 сентября, 15:58 • 63777 просмотра
UFC 331 в Лос-Анджелесе: главные бои и кард турнираVideo18 сентября, 14:57 • 42082 просмотра
Бешенство у собак и кошек: первые признаки и что делать, если вас укусило животное
Эксклюзив
18 сентября, 14:32 • 56744 просмотра
Без GPS и постоянной связи: как ИИ меняет работу дронов и ракетPhotoVideo
Эксклюзив
18 сентября, 13:22 • 50918 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Хакан Фидан
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Польша
Дания
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек рассказал, почему его бывшая жена Дженнифер Гарнер отказалась сниматься с ним в новом фильме19 сентября, 10:49 • 21842 просмотра
Серена Уильямс редко появляется на публике всей семьёй, но на этот раз она пришла с мужем и двумя дочерьмиPhoto19 сентября, 08:47 • 22273 просмотра
Кендалл Дженнер ответила на многолетние слухи о романе с Карой Делевинь19 сентября, 06:32 • 24053 просмотра
29-летняя дочь Антонио Бандераса редко появляется на публике: как она выглядит сейчасPhoto19 сентября, 05:52 • 29449 просмотра
Из антигероя в героя — голкипер "Оболони" Федоривский стал вторым вратарём в истории УПЛ, отличившимся голом с игрыVideo18 сентября, 16:55 • 23729 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Сериал
Фильм
Ракетная система С-300

Военные США поразили катер наркоторговцев в Карибском море

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Американские военные нанесли кинетический удар по быстроходному судну с наркотиками в Карибском море. Погибли четверо наркоторговцев.

Военные США поразили катер наркоторговцев в Карибском море

Военные США нанесли удар по судну в Карибском бассейне, перевозившему наркотики. Четверо наркоторговцев погибли. Об этом сообщает Южное командование вооружённых сил США, передаёт УНН.

Подробности

Согласно имеющейся информации, операцию провела Объединённая оперативная группа Западного полушария под руководством Южного командования США (SOUTHCOM). В частности, военные нанесли кинетический удар по быстроходному судну, которое двигалось вдоль устоявшихся маршрутов наркотрафика в Карибском бассейне.

Подтверждённые разведывательные данные выявили активное участие судна в наркотрафике. В результате операции погибли четыре наркотеррориста

- говорится в сообщении.

Из пяти танкеров, по которым нанесли удары американские военные, три связаны с российским теневым флотом - Власюк10.09.26, 13:37 • 7292 просмотра

Алла Киосак

Новости Мира
Соединённые Штаты