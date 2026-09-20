Военные США поразили катер наркоторговцев в Карибском море
Киев • УНН
Американские военные нанесли кинетический удар по быстроходному судну с наркотиками в Карибском море. Погибли четверо наркоторговцев.
Военные США нанесли удар по судну в Карибском бассейне, перевозившему наркотики. Четверо наркоторговцев погибли. Об этом сообщает Южное командование вооружённых сил США, передаёт УНН.
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Согласно имеющейся информации, операцию провела Объединённая оперативная группа Западного полушария под руководством Южного командования США (SOUTHCOM). В частности, военные нанесли кинетический удар по быстроходному судну, которое двигалось вдоль устоявшихся маршрутов наркотрафика в Карибском бассейне.
Подтверждённые разведывательные данные выявили активное участие судна в наркотрафике. В результате операции погибли четыре наркотеррориста
Из пяти танкеров, по которым нанесли удары американские военные, три связаны с российским теневым флотом - Власюк10.09.26, 13:37 • 7292 просмотра