Військові США уразили катер наркоторговців на Карибах
Київ • УНН
Американські військові завдали кінетичного удару по швидкохідному судну з наркотиками в Карибах. Загинули четверо наркоторговців.
Військові США завдали удару по судну в Карибському басейні, в якому перевозили наркотики. Четверо наркоторговців загинули. Про це повідомляє південне командування збройних сил США, передає УНН.
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За наявною інформацією, операцію провела Об’єднана оперативна група Західної півкулі під керівництвом Південного командування США (SOUTHCOM). Зокрема, військові застосували кінетичний удар по швидкохідному судну, яке рухалося вздовж усталених маршрутів наркотрафіку в Карибському басейні.
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