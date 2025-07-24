россияне ударили по Херсону с авиации: есть пострадавшая

Российские войска ударили по Херсону с авиации, известно об одной пострадавшей, сообщили в четверг в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

российские военные нанесли авиационные удары по Херсону. Сейчас известно об одной пострадавшей - в больницу доставили 75-летнюю женщину - сообщили в ОВА.

Предварительно, по данным ОВА, она получила взрывную травму.

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По данным полиции Херсонщины за минувшие сутки, в регионе в результате российских обстрелов три человека погибли и девять ранены, среди пострадавших - двое детей.

россияне атаковали детей в Херсонской области дроном