россияне ударили по Херсону с авиации: есть пострадавшая
Киев • УНН
Российские военные совершили авиационные удары по Херсону. В результате атаки пострадала 75-летняя женщина, которую госпитализировали с взрывной травмой.
Российские войска ударили по Херсону с авиации, известно об одной пострадавшей, сообщили в четверг в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
российские военные нанесли авиационные удары по Херсону. Сейчас известно об одной пострадавшей - в больницу доставили 75-летнюю женщину
Предварительно, по данным ОВА, она получила взрывную травму.
Дополнение
По данным полиции Херсонщины за минувшие сутки, в регионе в результате российских обстрелов три человека погибли и девять ранены, среди пострадавших - двое детей.
россияне атаковали детей в Херсонской области дроном23.07.25, 10:31 • 6142 просмотра