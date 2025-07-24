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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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The New York Times
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росіяни вдарили по Херсону з авіації: є постраждала

Київ • УНН

 • 460 перегляди

Російські військові здійснили авіаційні удари по Херсону. Внаслідок атаки постраждала 75-річна жінка, яку госпіталізували з вибуховою травмою.

росіяни вдарили по Херсону з авіації: є постраждала

Російські війська вдарили по Херсон з авіації, відомо про одну постраждалу, повідомили у четвер у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.

російські військові завдали авіаційних ударів по Херсону. Наразі відомо про одну постраждалу - до лікарні доставили 75-річну жінку

- повідомили в ОВА.

Попередньо, за даними ОВА, вона дістала вибухову травму.

Доповнення

За даними поліції Херсонщини за минулу добу, у регіоні внаслідок російських обстрілів троє людей загинуло та дев’ять поранено, серед постраждалих - двоє дітей.

росіяни дроном атакували дітей на Херсонщині23.07.25, 10:31 • 6142 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Херсон
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