росіяни вдарили по Херсону з авіації: є постраждала
Київ • УНН
Російські військові здійснили авіаційні удари по Херсону. Внаслідок атаки постраждала 75-річна жінка, яку госпіталізували з вибуховою травмою.
Російські війська вдарили по Херсон з авіації, відомо про одну постраждалу, повідомили у четвер у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
російські військові завдали авіаційних ударів по Херсону. Наразі відомо про одну постраждалу - до лікарні доставили 75-річну жінку
Попередньо, за даними ОВА, вона дістала вибухову травму.
Доповнення
За даними поліції Херсонщини за минулу добу, у регіоні внаслідок російських обстрілів троє людей загинуло та дев’ять поранено, серед постраждалих - двоє дітей.
росіяни дроном атакували дітей на Херсонщині23.07.25, 10:31 • 6142 перегляди