росіяни вдарили по Херсону з авіації: є постраждала

Російські війська вдарили по Херсон з авіації, відомо про одну постраждалу, повідомили у четвер у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.

російські військові завдали авіаційних ударів по Херсону. Наразі відомо про одну постраждалу - до лікарні доставили 75-річну жінку - повідомили в ОВА.

Попередньо, за даними ОВА, вона дістала вибухову травму.

Доповнення

За даними поліції Херсонщини за минулу добу, у регіоні внаслідок російських обстрілів троє людей загинуло та дев’ять поранено, серед постраждалих - двоє дітей.

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