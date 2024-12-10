Военные из КНДР на Курщине готовятся к боевым действиям - Пентагон
Киев • УНН
Заместитель спикера Минобороны США сообщила о готовности северокорейских военных к боевым действиям в курской области. По данным украинской разведки, 2000 военных КНДР направлены в бригады рф.
Северокорейские военные остаются в курской области рф в готовности вступить в бой в любой момент, заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх на брифинге 9 декабря, передает УНН.
Мы считаем, - что войска КНДР все еще находятся в курской области. Мы не видели, чтобы они участвовали в боевых действиях. Но, знаете, мы знаем, что они там есть. Мы знаем, что они готовятся к боевым действиям, и мы продолжаем следить за этим
Дополнение
По данным украинской разведки, 2 тыс. военнослужащих КНДР направлены в бригаду морской пехоты и дивизию воздушно-десантных войск рф, что будет означать три варианта развития событий: либо они будут участвовать в активных боевых действиях на территории Украины, либо рф, либо останутся в боевом резерве на второй линии.
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