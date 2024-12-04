россия использует наемников из КНДР на Курском направлении, держа их во втором эшелоне

ukenru
Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
14:16 • 28968 просмотра

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон
13:08 • 36278 просмотра

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон

Эксклюзив
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
11:39 • 82818 просмотра

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

Эксклюзив
"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке
10:47 • 68191 просмотра

"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке

Эксклюзив
Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов
 • 109120 просмотра

Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов

Эксклюзив
"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев
 • 128163 просмотра

"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве
 • 165184 просмотра

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность
 • 186479 просмотра

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Эксклюзив
Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 132584 просмотра

Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского
 • 126476 просмотра

Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В министерстве обороны рф заявили об атаке БПЛА на 6 регионов: громко было возле авиабазы

В министерстве обороны рф заявили об атаке БПЛА на 6 регионов: громко было возле авиабазы

 • 41057 просмотра
Враг пытался прорвать украинскую оборону возле 6 населенных пунктов на Кураховском направлении - Генштаб

Враг пытался прорвать украинскую оборону возле 6 населенных пунктов на Кураховском направлении - Генштаб

 • 52824 просмотра
3 тыс. военнослужащих вернулись в ВСУ после СЗЧ за 3 дня: как работает новый закон

3 тыс. военнослужащих вернулись в ВСУ после СЗЧ за 3 дня: как работает новый закон

 • 44323 просмотра
НАТО достигло консенсуса относительно предоставления ПВО для Украины - Рютте

НАТО достигло консенсуса относительно предоставления ПВО для Украины - Рютте

 • 32609 просмотра
День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

12:11 • 21168 просмотра
публикации
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

14:16 • 28980 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

11:39 • 82843 просмотра
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

 • 113539 просмотра
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

 • 165187 просмотра
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 186482 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

13:23 • 12303 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

13:19 • 11708 просмотра
День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

12:11 • 21168 просмотра
Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

 • 104745 просмотра
Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

 • 66259 просмотра
Актуальное
россия использует наемников из КНДР на Курском направлении, держа их во втором эшелоне

россия использует наемников из КНДР на Курском направлении, держа их во втором эшелоне

Киев  •  УНН

 • 2981 просмотра

Read in English

россия привлекла северокорейских наемников на Курском направлении, подчинив их 11-й десантно-штурмовой бригаде. Боевики несут службу на блокпостах и во втором эшелоне, не участвуя в боевых действиях.

россияне на курском направлении используют наемников из Северной Кореи, однако не привлекая их к непосредственным боевым действиям, держа во втором эшелоне, пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Наемников подчинили 11-й десантно-штурмовой бригаде, и сейчас их привлекают к несению дежурства на наблюдательных пунктах и блокпостах. Также в их обязанности входит охрана районов сосредоточения вражеских войск. 

Однако, наемников не привлекают к непосредственным боевым действиям. Фактически привлечение северокорейских боевиков позволили кремлю забрать больше россиян с позиций и бросить на передовую.

Напомним

Генерал-полковник Ким Йон Бок, заместитель главы генштаба КНА, прибыл в рф среди 500 офицеров. Его конкретная миссия неизвестна, ранее он командовал корпусом спецназа КНДР.

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаНовости Мира
severnaya-koreyaСеверная Корея