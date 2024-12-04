россия использует наемников из КНДР на Курском направлении, держа их во втором эшелоне
Киев • УНН
россия привлекла северокорейских наемников на Курском направлении, подчинив их 11-й десантно-штурмовой бригаде. Боевики несут службу на блокпостах и во втором эшелоне, не участвуя в боевых действиях.
россияне на курском направлении используют наемников из Северной Кореи, однако не привлекая их к непосредственным боевым действиям, держа во втором эшелоне, пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
Наемников подчинили 11-й десантно-штурмовой бригаде, и сейчас их привлекают к несению дежурства на наблюдательных пунктах и блокпостах. Также в их обязанности входит охрана районов сосредоточения вражеских войск.
Однако, наемников не привлекают к непосредственным боевым действиям. Фактически привлечение северокорейских боевиков позволили кремлю забрать больше россиян с позиций и бросить на передовую.
Напомним
Генерал-полковник Ким Йон Бок, заместитель главы генштаба КНА, прибыл в рф среди 500 офицеров. Его конкретная миссия неизвестна, ранее он командовал корпусом спецназа КНДР.