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Военная операция Индии в Пакистане: в Нью-Дели заявляют о ликвидации 17 террористов

Киев • УНН

 • 362 просмотра

В результате операции "Синдур" армия Индии ликвидировала по меньшей мере 17 террористов и ранила 60 в Пакистане. В Нью-Дели утверждают, что удар был направлен на уничтожение руководящих органов террористических группировок.

Военная операция Индии в Пакистане: в Нью-Дели заявляют о ликвидации 17 террористов

По меньшей мере 17 террористов погибли и еще 60 получили ранения в результате операции "Синдур", начатой вечером 6 мая армией Индии в Пакистане и спорном регионе Джамму и Кашмир. Об этом сообщает индийский телеканал News18 со ссылкой на источники во власти страны, информирует УНН.

Детали

Собеседники СМИ отметили, что целью ударов было уничтожение руководящих органов "Джаиш" и "Лашкар" - "самых известных террористических группировок, действующих на территории Пакистана".

Туристические штабы Джаиш и Лашкар были успешно поражены. Влияние гораздо сильнее, чем предыдущие индийские ответы

цитирует телеканал неназванного высокопоставленного индийского чиновника.

Официальные лица также подчеркнули, что удары были нацелены только на места, где скрывались террористы, а не на гражданские объекты.

Напомним

Вечером 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по инфраструктуре "террористов", сообщили в Армии Индии.

Вскоре вооруженные силы Пакистана заявили, что сбили два индийских самолета. Премьер-министр страны Шахбаз Шариф отметил, что таким образом Пакистан ответил на атаку Индии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность военной операцией Индии на границе с Пакистаном. Он призвал обе страны к "военной сдержанности".

Пакистан провел испытания высокоточной ракеты дальностью 120 км05.05.25, 14:08 • 7940 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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