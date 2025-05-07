Военная операция Индии в Пакистане: в Нью-Дели заявляют о ликвидации 17 террористов
Киев • УНН
В результате операции "Синдур" армия Индии ликвидировала по меньшей мере 17 террористов и ранила 60 в Пакистане. В Нью-Дели утверждают, что удар был направлен на уничтожение руководящих органов террористических группировок.
По меньшей мере 17 террористов погибли и еще 60 получили ранения в результате операции "Синдур", начатой вечером 6 мая армией Индии в Пакистане и спорном регионе Джамму и Кашмир. Об этом сообщает индийский телеканал News18 со ссылкой на источники во власти страны, информирует УНН.
Детали
Собеседники СМИ отметили, что целью ударов было уничтожение руководящих органов "Джаиш" и "Лашкар" - "самых известных террористических группировок, действующих на территории Пакистана".
Туристические штабы Джаиш и Лашкар были успешно поражены. Влияние гораздо сильнее, чем предыдущие индийские ответы
Официальные лица также подчеркнули, что удары были нацелены только на места, где скрывались террористы, а не на гражданские объекты.
Напомним
Вечером 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по инфраструктуре "террористов", сообщили в Армии Индии.
Вскоре вооруженные силы Пакистана заявили, что сбили два индийских самолета. Премьер-министр страны Шахбаз Шариф отметил, что таким образом Пакистан ответил на атаку Индии.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность военной операцией Индии на границе с Пакистаном. Он призвал обе страны к "военной сдержанности".
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