Військова операція Індії у Пакистані: у Нью-Делі заявляють про ліквідацію 17 терористів
Київ • УНН
В результаті операції "Сіндур" армія Індії ліквідувала щонайменше 17 терористів та поранила 60 в Пакистані. У Нью-Делі стверджують, що удар був спрямований на знищення керівних органів терористичних угруповань.
Щонайменше 17 терористів загинули і ще 60 отримали поранення в результаті операції "Сіндур", розпочатою ввечері 6 травня армією Індії у Пакистані та спірному регіоні Джамму і Кашмір. Про це повідомляє індійський телеканал News18 із посиланням на джерела у владі країни, інформує УНН.
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Співбесідники ЗМІ, зазначили що метою ударів було знищення керівних органів "Джаїш" і "Лашкар" - "найвідоміших терористичних угруповань, які діють на території Пакистану".
Тористичні штаби Джаїш і Лашкар були успішно вражені. Вплив набагато сильніший, ніж попередні індійські відповіді
Офіційні особи також підкреслили, що удари були націлені лише на місця, де переховувалися терористи, а не на цивільні об’єкти.
Нагадаємо
Ввечері 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур", завдавши ударів по інфраструктурі "терористів", повідомили в Армії Індії.
Незабаром збройні сили Пакистану заявили, що збили два індійських літака. Прем'єр-міністр країни Шахбаз Шаріф зазначив, що таким чином Пакистан відповів на атаку Індії.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив глибоку стурбованість військовою операцією Індії на кордоні з Пакистаном. Він закликав обидві країни до "військової стриманості".
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