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Військова операція Індії у Пакистані: у Нью-Делі заявляють про ліквідацію 17 терористів

Київ • УНН

 • 700 перегляди

В результаті операції "Сіндур" армія Індії ліквідувала щонайменше 17 терористів та поранила 60 в Пакистані. У Нью-Делі стверджують, що удар був спрямований на знищення керівних органів терористичних угруповань.

Військова операція Індії у Пакистані: у Нью-Делі заявляють про ліквідацію 17 терористів

Щонайменше 17 терористів загинули і ще 60 отримали поранення в результаті операції "Сіндур", розпочатою ввечері 6 травня армією Індії у Пакистані та спірному регіоні Джамму і Кашмір. Про це повідомляє індійський телеканал News18 із посиланням на джерела у владі країни, інформує УНН.

Деталі

Співбесідники ЗМІ, зазначили що метою ударів було знищення керівних органів "Джаїш" і "Лашкар" - "найвідоміших терористичних угруповань, які діють на території Пакистану".

Тористичні штаби Джаїш і Лашкар були успішно вражені. Вплив набагато сильніший, ніж попередні індійські відповіді

цитує телеканал неназваного високопоставленого індійського чиновника.

Офіційні особи також підкреслили, що удари були націлені лише на місця, де переховувалися терористи, а не на цивільні об’єкти.

Нагадаємо

Ввечері 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур", завдавши ударів по інфраструктурі "терористів", повідомили в Армії Індії.

Незабаром збройні сили Пакистану заявили, що збили два індійських літака. Прем'єр-міністр країни Шахбаз Шаріф зазначив, що таким чином Пакистан відповів на атаку Індії.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив глибоку стурбованість військовою операцією Індії на кордоні з Пакистаном. Він закликав обидві країни до "військової стриманості".

Пакистан провів випробування високоточної ракети дальністю 120 км05.05.25, 14:08 • 8032 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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