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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103538 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Водителей предупредили о мокрых и заснеженных дорогах

Водителей предупредили о мокрых и заснеженных дорогах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Автодороги государственного значения на утро среды, 11 декабря, в большинстве областей Украины мокрые, на перевалах местами снег. Проезд обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

"Осадки в виде слабого снега наблюдаются на горной местности Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской области, в Тернопольской области дождь. В центральных, южных и некоторых восточных областях туман, на остальной территории без осадков. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. На перевальных участках дорог небольшой снег. На Вышковском перевале покрытие заснеженное", - сообщили дорожники.

На дорогах государственного значения, как отмечается, выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили в агентстве.

Также указано, что за сутки на "горячую линию" Укравтодора от водителей было два обращения относительно зимнего содержания дорог.

Напомним, 11 декабря по Украине до 8 градусов тепла.

Украинские Национальные Новости

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