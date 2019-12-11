Водителей предупредили о мокрых и заснеженных дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Автодороги государственного значения на утро среды, 11 декабря, в большинстве областей Украины мокрые, на перевалах местами снег. Проезд обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"Осадки в виде слабого снега наблюдаются на горной местности Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской области, в Тернопольской области дождь. В центральных, южных и некоторых восточных областях туман, на остальной территории без осадков. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. На перевальных участках дорог небольшой снег. На Вышковском перевале покрытие заснеженное", - сообщили дорожники.
На дорогах государственного значения, как отмечается, выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами.
"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили в агентстве.
Также указано, что за сутки на "горячую линию" Укравтодора от водителей было два обращения относительно зимнего содержания дорог.
Напомним, 11 декабря по Украине до 8 градусов тепла.