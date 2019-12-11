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Водіїв попередили про мокрі і засніжені дороги

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Автодороги державного значення на ранок середи, 11 грудня, у більшості областей України мокрі, на перевалах подекуди сніг. Проїзд забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.

"Опади у вигляді слабкого снігу спостерігаються на гірський місцевості Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Закарпатській області, у Тернопільській області дощ. У центральних, південних та деяких східних областях туман, на решті території без опадів. Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей мокре. На перевальних ділянках доріг невеликий сніг. На Вишківському перевалі покриття засніжене", - повідомили дорожники.

На дорогах державного значення, як зазначається, виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами.

"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - додали в агентстві.

Також вказано, що за добу на "гарячу лінію" Укравтодору від водіїв було два звернення щодо зимового утримання доріг.

Нагадаємо, 11 грудня по Україні до 8 градусів тепла.

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