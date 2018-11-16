В Херсоне повысили цену на проезд в маршрутках
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Перевозчики повысили цену на проезд в маршрутках Херсона до 8 гривен. Об этом во время брифинга сообщил представитель перевозчиков, передает УНН.
"Мы (перевозчики - ред.) имеем законное право выйти работу с выплатой налога на добавленную стоимость. Таким образом, почему (цена – ред.) 8 (гривен – ред.)? Потому что 20% от этой суммы пойдет в налоги на добавленную стоимость", – пояснил представитель.
Как отметил мэр Херсона Владимир Николаенко, перевозчики должны самостоятельно устанавливать тарифы.
"Мы (горсовет – ред.) Получала письма от перевозчиков о том, что они переходят на перевозку в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость. В этом случае они должны самостоятельно устанавливать тарифы", – сообщил Николаенко.
Он добавил, что сегодня на маршруты вышли 39 тролейусив предприятия "Херсонтранс".
Кроме того, пользователи соцсетей также сообщают о том, что цена на проезд в маршрутках выросла до 8 гривен.
Ранее исполнительный комитет Херсонского городского совета рассмотрел обращение фирм-перевозчиков и 6 ноября принял решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. В связи с этим установили тариф 6 грн за одну поездку в период с 4:30 до 20:00 и 8 грн в период с 20:00 до 23:00. Это решение было опубликовано на сайте горсовета.
В то же время вчера на сайте Херсонского горсовета опубликовали постановление суда, которым приостанавливается действие решения исполкома горсовета о повышении цен на проезд.
Как указано в постановлении, в суд обратились с иском к исполкому Херсонского горсовета о признании вышеуказанного решения исполкома противоправным. Поэтому суд в исполнение заявления об обеспечении иска остановил принятое исполкомом решения до окончания рассмотрения этого дела по существу.
Напомним, вчера пользователи соцсетей сообщали о том, что сегодня водители маршрутных такси планируют выйти на протест в Херсоне.