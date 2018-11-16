У Херсоні підвищили ціну на проїзд у маршрутках
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Перевізники підвищили ціну на проїзд у маршрутках Херсона до 8 гривень. Про це під час брифінгу повідомив представник перевізників, передає УНН.
"Ми (перевізники – ред.) маємо законне право вийти роботу з виплатою податку на додану вартість. Таким чином, чому (ціна – ред.) 8 (гривень – ред.)? Тому що 20% від цієї суми піде в податки на додану вартість", – пояснив представник.
Як зазначив міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, перевізники мають самостійно встановлювати тарифи.
"Ми (міськрада – ред.) отримувала листи від перевізників стосовно того, що вони переходять на перевезення у якості платників податків на додану вартість. У цьому випадку вони мають самостійно встановлювати тарифи", – повідомив Миколаєнко.
Він додав, що сьогодні на маршрути вишли 39 тролейусів підприємства "Херсонтранс".
Крім того, користувачі соцмереж також повідомляють про те, що ціна на проїзд у маршрутках зросла до 8 гривень.
Раніше виконавчий комітет Херсонської міської ради розглянув звернення фірм-перевізників і 6 листопада прийняв рішення про підвищення вартості за проїзд у громадському транспорті. У зв'язку з цим встановили тариф 6 грн за одну поїздку у період з 4:30 до 20:00 і 8 грн у період з 20:00 до 23:00. Це рішення було опубліковане на сайті міськради.
Водночас вчора на сайті Херсонської міськради опублікували ухвалу суду, якою припиняється дія рішення виконкому міськради про підвищення цін на проїзд.
Як зазначено в ухвалі, до суду звернулися з адміністративним позовом до виконкому Херсонської міськради про визнання вищезазначеного рішення виконкому протиправним. Тож суд у виконання заяви про забезпечення позову зупинив ухвалене виконкомом рішення до закінчення розгляду цієї справи по суті.
Нагадаємо, вчора користувачі соцмереж повідомляли про те, що сьогодні водії маршрутних таксі планують вийти на протест у Херсоні.