Завтра у Херсоні планують протестувати водії маршруток
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Херсоні водії маршрутних таксі планують завтра вийти на протест. Про це повідомляє УНН з посиланням на соцмережі.
Як зазначено, водії маршруток начебто не задоволені встановленим тарифом на проїзд вартістю 4 гривні. Крім того, користувачі закликають автомобілістів приєднатися до акції "Підвези херсонця" і підвозити містян.
Зазначимо, що виконавчий комітет Херсонської міської ради розглянув звернення фірм-перевізників і 6 листопада прийняв рішення про підвищення вартості за проїзд у громадському транспорті. У зв'язку з цим встановили тариф 6 грн за одну поїздку у період з 4:30 до 20:00 і 8 грн у період з 20:00 до 23:00. Це рішення було опубліковане на сайті міськради.
Водночас сьогодні на сайті Херсонської міськради опублікували ухвалу суду, якою припиняється дія рішення виконкому міськради про підвищення цін на проїзд.
Як зазначено в ухвалі, до суду звернулися з адміністративним позовом до виконкому Херсонської міськради про визнання вищезазначеного рішення виконкому протиправним. Тож суд у виконання заяви про забезпечення позову зупинив ухвалене виконкомом рішення до закінчення розгляду цієї справи по суті.
Нагадаємо, на початку листопада міськрада Тернополя прийняла рішення про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. Через це громадяни вийшли на акцію протесту, вимагаючи знизити тариф. Розглянувши звернення громадськості, міськрада скасувала своє попереднє рішення і повернула старі ціни. Після цього водії приватних перевізників не виїхали на маршрути.