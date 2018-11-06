У Тернополі перевізники не вийшли на маршрути після скасування подорожчання проїзду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Після скасування Тернопільською міською радою рішення про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті водії приватних перевізників не виїхали на маршрути. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу мерії.
"Оскільки у КП "Міськавтотранс" немає комунального транспорту, а водії приватних власників маршрутних таксі сьогодні не виїхали на маршрути міста, руховий склад міського електротранспорту намагатиметься забезпечити перевезення усього потоку пасажирів", – йдеться в повідомленні.
Так, містом курсують тролейбуси та автобуси КП "Тернопільелектротранс".
Місцеві ЗМІ повідомляють, що через те, що перевізники не вийшли на маршрути, центр Тернополя і прилеглі вулиці зупинилися в заторах. І багато людей змушені йти пішки.
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Зазначимо, що вчора у Тернополі громадяни вийшли на акцію протесту проти підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Як повідомили у міськраді, вчора виконавчий комітет розглянув звернення громадськості щодо зниження вартості проїзду і вирішив, що від сьогодні, 6 листопада, відновлюється дія тарифів на рівні 3/4 гривні у тролейбусах та 4/5 гривень у маршрутках, тобто як було до подорожчання.
Як повідомили УНН у прес-службі міськради, подорожчання тарифу, через яке громадськість вийшла на акцію, відбулося 1 листопада.
"З 1 листопада найдешевше можна було б розрахуватися "карткою тернополянина". Мало бути 5 грн в тролейбусі, 6 грн в маршрутці. Проїзним квитком – 6 гривень в тролейбусі, 7 грн в маршрутці. А готівкою – 8 гривень тролейбусі, 9 грн в маршрутці", – уточнили у міськраді.
Нагадаємо, 11 жовтня по всій Україні пройшли акції протесту проти високих цін на паливо.