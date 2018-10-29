Через страйк у Брюсселі скасували 150 авіарейсів

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Близько 150 авіарейсів зі 550 скасували у неділю в міжнародному аеропорту Брюсселя через страйк працівників компанії, яка займається перенесенням багажу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.