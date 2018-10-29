Через страйк у Брюсселі скасували 150 авіарейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Близько 150 авіарейсів зі 550 скасували у неділю в міжнародному аеропорту Брюсселя через страйк працівників компанії, яка займається перенесенням багажу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Як повідомляється, одна з профспілок повідомила, що страйк працівників компанії Aviapartner, які переносять багаж, в аеропорту Брюсселя продовжиться, ймовірно, до вечора вівторка. Таке рішення було озвучено після того, як за результатами переговорів з керівництвом ввечері в неділю не було досягнуто угоди.
У профспілці ACLVB заявили, що керівництво Aviapartner припинило переговори, щоб вивчити пропозиції профспілок. Переговори поновляться об 11:00 у понеділок.
Страйк почався у четвер увечері і вже став причиною скасування сотні польотів. Носії багажу скаржаться на брак персоналу.
Зокрема, страйк став причиною скасування 150 зі 550 запланованих у неділю рейсів, що вплинуло на 29 авіакомпаній, включаючи Ryanair Holdings Plc і KLM. Це не впливає на основного перевізника у Бельгії, Brussels Airlines, який використовує іншого оператора для перенесення багажу.
Нагадаємо, у Німеччині через страйк скасували 150 рейсів Ryanair.