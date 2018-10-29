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Через страйк у Брюсселі скасували 150 авіарейсів

Через страйк у Брюсселі скасували 150 авіарейсів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Близько 150 авіарейсів зі 550 скасували у неділю в міжнародному аеропорту Брюсселя через страйк працівників компанії, яка займається перенесенням багажу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, одна з профспілок повідомила, що страйк працівників компанії Aviapartner, які переносять багаж, в аеропорту Брюсселя продовжиться, ймовірно, до вечора вівторка. Таке рішення було озвучено після того, як за результатами переговорів з керівництвом ввечері в неділю не було досягнуто угоди.

У профспілці ACLVB заявили, що керівництво Aviapartner припинило переговори, щоб вивчити пропозиції профспілок. Переговори поновляться об 11:00 у понеділок.

Страйк почався у четвер увечері і вже став причиною скасування сотні польотів. Носії багажу скаржаться на брак персоналу.

Зокрема, страйк став причиною скасування 150 зі 550 запланованих у неділю рейсів, що вплинуло на 29 авіакомпаній, включаючи Ryanair Holdings Plc і KLM. Це не впливає на основного перевізника у Бельгії, Brussels Airlines, який використовує іншого оператора для перенесення багажу.

Нагадаємо, у Німеччині через страйк скасували 150 рейсів Ryanair.

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