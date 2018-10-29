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Из-за забастовки в Брюсселе отменили 150 авиарейсов

Из-за забастовки в Брюсселе отменили 150 авиарейсов

Киев  •  УНН

 • 8732 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Около 150 авиарейсов з 550 отменили в воскресенье в международном аэропорту Брюсселя из-за забастовки работников компании, которая занимается переноской багажа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, один из профсоюзов сообщил, что забастовка работников компании Aviapartner, которые переносят багаж, в аэропорту Брюсселя продолжится, вероятно, до вечера вторника. Такое решение было озвучено после того, как по результатом переговоров с руководством вечером в воскресенье не было достигнуто соглашения.

В профсоюзе ACLVB заявили, что руководство Aviapartner прекратило переговоры, чтобы изучить предложения профсоюзов. Переговоры возобновлятся в 11:00 в понедельник.

Забастовка началась в четверг вечером и уже стала причиной отмены сотни полетов. Носильщики багажа жалуются на нехватку персонала.

В частности, забастовка стала причиной отмены 150 из 550 запланированных в воскресенье рейсов, что повлияло на 29 авиакомпаний, включая Ryanair Holdings Plc и KLM. Это не влияет на основного перевозчика в Бельгии, Brussels Airlines, который использует другого оператора для переноски багажа.

Напомним, в Германии из-за забастовки отменили 150 рейсов Ryanair.

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