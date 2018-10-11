У містах України автомобілісти вимагали знизити ціни на пальне

Зокрема, у столиці близько 50 автомобілів, більшість яких на європейських номерах, стали по обидва боки вулиці Грушевського, напроти Кабінету Міністрів. На автівках наклеєні плакати за написом “Ні шаленим цінам на пальне”, і крім того, декілька активістів стоять біля дороги з відповідними плакатами.

Додамо, що автомобілі, які беруть участь у акції постійно сигналять, та їх підтримують більшість автівок, які проїжджають поруч з Кабміном.

Також, відповідні акції проходять ще у декількох містах України, зокрема, Дніпрі та Херсоні.

Нагадаємо, вчора в Україні була анонсована акція, на якій пропонують зупинити на одну годину рух автомобілів.

Зокрема, метою акції є вимога знизити вартість пального до рівня весни (15 травня) 2018, за рахунок зменшення розміру акцизу на пальне та прив’язки акцизу до гривні замість прив’язки до євро, як зараз.

