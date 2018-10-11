В городах Украины автомобилисты требовали снизить цены на топливо

В частности, в столице около 50 автомобилей, большинство которых на европейских номерах, стали по обе стороны улицы Грушевского, напротив Кабинета Министров. На автомобилях наклеены плакаты с надписью “Нет бешеным ценам на топливо”, и кроме того, несколько активистов стоят у дороги с соответствующими плакатами.

Добавим, что автомобили, участвующие в акции постоянно сигналят, и их поддерживает большинство автомо, которые проезжают рядом с Кабмином.

Также, соответствующие акции проходят еще в нескольких городах Украины, в частности, Днепре и Херсоне.

Напомним, вчера в Украине была анонсирована акция, на которой предлагают остановить на час движение автомобилей.

В частности, целью акции является требование снизить стоимость горючего до уровня весны (15 мая) 2018, за счет уменьшения размера акциза на топливо и привязки акциза к гривне вместо привязки к евро, как сейчас.

