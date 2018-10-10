Завтра в Україні очікуються проблеми з рухом автотранспорту

Зокрема, метою акції є вимога знизити вартість пального до рівня весни (15 травня) 2018, за рахунок зменшення розміру акцизу на пальне та прив’язки акцизу до гривні замість прив’язки до євро, як зараз.

“Формат: пересуваючись на власному авто о 09:00 зупинитися прийнявши крайній правий ряд та міри безпеки руху, ввімкнути „аварійку“ та світло фар, подати звуковий сигнал на знак протесту, без перекриття доріг. Без прапорів організацій і партій, від себе особисто. Тривалість протесту одна година, з 9:00 до 10:00, 11 жовтня, четвер”, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України, станом на 13 вересня, не бачив підстав для проведення розслідування у зв’язку зі зростанням цін на паливо протягом двох тижнів минулого місяця.