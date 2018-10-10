Завтра в Украине ожидаются проблемы с движением автотранспорта

В частности, целью акции является требование снизить стоимость горючего до уровня весны (15 мая) 2018, за счет уменьшения размера акциза на топливо и привязки акциза к гривне вместо привязки к евро, как сейчас.

"Формат: передвигаясь на собственном авто в 09:00 остановиться приняв крайний правый ряд и меры безопасности движения, включить "аварийку" и свет фар, подать звуковой сигнал в знак протеста, без перекрытия дорог. Без флагов организаций и партий, от себя лично. Продолжительность протеста 1 час, с 9:00 до 10:00, 11 октября, четверг", - говорится в сообщении.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины, по состоянию на 13 сентября, не видел оснований для проведения расследования в связи с ростом цен на топливо в течение двух недель в прошлом месяце.